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Entrevistas de la noche de Cuesta

Sergio Sayas(PP): "El PSOE ha sido el gran enemigo de la Guardia Civil porque la Guardia Civil persigue la delincuencia"

El diputado del Partido Popular analiza en ‘La Noche de Cuesta’ la dura situación que vive la Guardia Civil en España

La noche de Cuesta

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