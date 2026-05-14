Menú
Entrevistas de la noche de Cuesta

Jupol estalla y secunda las quejas de la Guardia Civil en la lucha contra el narco: "Estamos atados de pies y manos"

Carlos Cuesta entrevista a la portavoz de Jupol, Laura García, sobre la falta de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra el narcotráfico.

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado