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Entrevistas de la noche de Cuesta

Una científica destroza el plan de Sanidad para que los aislados por hantavirus reciban visitas: "Es una barbaridad"

Ana Isabel Hernández, científica experta y trabajadora del CNIO, comenta con Carlos Cuesta el estado del hantavirus en España.

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Ana Isabel Hernández, científica experta y trabajadora del CNIO, comenta con Carlos Cuesta el estado del hantavirus en España.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, se dan la mano al finalizar la rueda de prensa por la crisis de hantavirus. EFE/ Chema Moya | EFE

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