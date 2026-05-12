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Entrevistas de la noche de Cuesta

La indignación de un policía con Marlaska y Montero tras el asesinato de dos guardias civiles: "Llevamos años"

Alfredo Perdiguero, subinspector de policía y portavoz de JuntosPOLGC, estalla en ‘La Noche de Cuesta’ ante la falta de medios de los efectivos

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

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