Un doctor estalla contra Mónica García por su gestión del Hantavirus: "Es inoperante, de un desconocimiento absoluto"

El médico especialista en análisis clínicos, hematología y medicina interna Enrique de la Morena ha cuestionado la gestión sanitaria del Gobierno ante la llegada de pasajeros procedentes del crucero afectado por el hantavirus y ha criticado la decisión de derivar a los pacientes al Hospital Militar Gómez Ulla. En una entrevista en esRadio, en el programa La noche de Cuesta, ha asegurado que la Comunidad de Madrid dispone de centros preparados para afrontar este tipo de situaciones.

De la Morena ha cargado contra la ministra de Sanidad y ha denunciado falta de planificación. "La actitud de ella es tremendamente inoperante, de desconocimiento total de todas las cosas, y que solo está pensando en sí misma", ha afirmado. Aunque ha reconocido que los protocolos médicos exigen autorizaciones y consentimientos en determinados procedimientos, ha insistido en que el problema principal es otro: "El problema está en por qué se tiene que llevar a estas personas al Hospital Militar Gómez Ulla".

El papel del Hospital Carlos III

El especialista ha defendido que el Hospital Carlos III, referente en enfermedades infecciosas, debería ser el centro elegido para atender este tipo de casos. "Es un hospital de infecciosos reconocido por la Unión Europea", ha recordado, mencionando además que allí fueron tratados los misioneros afectados por el ébola.

A su juicio, la decisión de utilizar el Gómez Ulla responde más a criterios políticos que sanitarios. "Lo que no puede hacer la señora ministra es, teniendo el hospital de infecciosos, uno de los mejores de Europa, reconocido por la Unión Europea como hospital de referencia en enfermedades infecciosas, no dirigirse a la Comunidad Autónoma de Madrid", ha señalado.

Además, ha recordado que Madrid dispone de otras infraestructuras preparadas para emergencias sanitarias. "El Zendal tiene unos pabellones que están dotados, se limpian todos los días, están para cualquier emergencia que pueda surgir en este sentido", ha explicado.

Críticas a la gestión del traslado

De la Morena también ha cuestionado la forma en la que se está gestionando el traslado de los pasajeros afectados. El médico ha propuesto mantener el barco aislado y realizar pruebas diagnósticas antes de desembarcar a los viajeros. "Mandar un equipo de médicos con sus escafandras y hacerles a todos los enfermos una PCR", ha explicado, defendiendo que así se podría clasificar a los pacientes según su nivel de riesgo.

"Cuando lo bajas del barco, ya sabes en qué condiciones van", ha añadido. Incluso ha planteado el uso de aviones medicalizados para los casos positivos o sospechosos, insistiendo en que estas medidas forman parte del "sentido común" sanitario.

El especialista ha comparado además la actuación española con la evacuación realizada por Holanda. "Los holandeses ya están porque han sido evacuados en avión", ha señalado, mostrando su incomodidad con los retrasos y la falta de explicaciones públicas sobre el operativo español.