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Entrevistas de la noche de Cuesta

Viada (APIF) carga contra la orden de Peramato de no pedir menos condena para Aldama: "Es un sectarismo indecente"

Carlos Cuesta analiza con un exfiscal del Supremo la orden de Peramato al fiscal Luzón para que no pida una reducción de condena para Aldama.

La noche de Cuesta

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