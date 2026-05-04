Un experto en demografía vaticina el "reemplazo" por la inmigración: "La política migratoria de España es un disparate"

El experto en demografía Alejandro Macarrón ha afirmado en La noche de Cuesta que en España se está produciendo un proceso de sustitución de población, derivado de dos factores: la llegada continuada de inmigrantes y el descenso de la población autóctona.

"Está ocurriendo por dos razones. Una, que no paran de venir inmigrantes, que además tienen bastantes hijos. Y otra, porque los españoles estamos menguando", ha señalado, añadiendo que "si unos crecen y otros decrecen" habrá que hablar de "sustitución o reemplazo".

Durante la entrevista, Macarrón ha advertido de que esta evolución conduce a una sociedad dual en lo demográfico, caracterizada por una baja mezcla entre población autóctona e inmigrante. "Los españoles son cada vez menos, están cada vez más envejecidos", mientras que crece el número de personas nacidas en el extranjero o descendientes de estas, un grupo que ha descrito como "heterogéneo".

El experto ha alertado también de las consecuencias económicas de esta tendencia, apuntando que, en su opinión, "los inmigrantes son personas que vienen con menos nivel educativo", lo que implicaría "menos capacidad económica" a futuro. En el plano cultural, ha subrayado la importancia de la asimilación, advirtiendo que, si no se produce, el resultado puede ser una sociedad "fragmentada".

La regularización de inmigrantes, un "disparate"

En este contexto, ha criticado la política migratoria española, que considera "la más disparatada", al entender que va "completamente a contracorriente" de otros países europeos que, según ha dicho, buscan una inmigración "mucho más ordenada".

Macarrón también ha puesto el foco en el impacto sobre el sistema de bienestar. Ha señalado que, en términos generales, "el que menos aporta recibe proporcionalmente mucho más", y ha vinculado esta idea al déficit de la Seguridad Social, que ha situado entre 40.000 y 60.000 millones de euros, pese al aumento de población inmigrante.

En 2044 habrá más extranjeros que españoles

En cuanto a la evolución futura, ha explicado que sus análisis son proyecciones y no predicciones, pero ha apuntado un posible escenario: "Calculé que a finales del año 2044 ya habría más población en España o nacida en el extranjero, o hijos de nacidos en el extranjero que españoles".

Finalmente, ha destacado que este proceso podría adelantarse en determinadas zonas. En concreto, ha señalado que en la provincia de Barcelona este cambio demográfico "se llegaría antes de 2040", y ha añadido que en Cataluña "casi el 20% de los niños que nacen" son hijos de población musulmana, lo que, según ha indicado, tendrá un reflejo proporcional en las generaciones futuras.