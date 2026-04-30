Un magistrado desgrana las posibilidades que tiene el PSOE de acabar imputado por financiación ilegal

El magistrado de Foro Judicial Independiente Fernando Portillo ha advertido de que las declaraciones realizadas en el marco de la investigación sobre la presunta financiación irregular del PSOE tienen "un interés periodístico muy importante", pero ha subrayado la necesidad de situarlas "en su contexto procesal".

Durante la entrevista en La Noche de Cuesta, Portillo ha explicado que el testimonio de Víctor de Aldama, al tratarse de un acusado, "no tiene obligación de decir verdad" y, por tanto, tenderá a ofrecer una versión que favorezca su situación. No obstante, ha reconocido que el hecho de que "se haya incriminado de la comisión de delitos" aporta "ciertos signos de credibilidad".

En todo caso, el magistrado ha insistido en que lo relevante no es únicamente el contenido de la declaración, sino si existe respaldo probatorio: "Más importante de lo que dice es si esto efectivamente tiene o no algún soporte corroborante, documental, certificado".

En relación con la actuación judicial, ha señalado que la decisión del juez de la Audiencia Nacional de incorporar estas declaraciones a la causa responde a una práctica habitual: "Es lo que cualquier juez habríamos hecho".

La declaración de Koldo García perjudica al PSOE

Portillo también ha apuntado que, aunque se desconoce el estado de la investigación por el carácter secreto de la causa, este tipo de procedimientos suelen avanzar de forma lenta: "Este tipo de delitos requieren una instrucción muy pausada", si bien ha admitido que las novedades conocidas "pueden dar un empujón" a la investigación.

Sobre otros elementos, como documentos aportados o la declaración de Koldo García Izaguirre reconociendo el cobro de billetes de 500 euros, ha afirmado que "pueden ser tenidos en cuenta", aunque ha vuelto a incidir en que forman parte de estrategias de defensa y deben analizarse junto a otras pruebas.

Así, ha explicado que la versión de Koldo —presentándose como un mero intermediario— "perjudica a los intereses del Partido Socialista", pero debe ser contrastada con otros indicios: "Al final es importante tanto lo que se dice como lo que lo respalda".

Finalmente, el magistrado ha señalado que la acumulación de indicios podría tener consecuencias procesales relevantes. Aunque ha evitado anticipar decisiones, ha reconocido que estos elementos suponen "una piedrecita más en el camino" que, como ya apuntó el Tribunal Supremo al remitir la causa, "puede conducir a una imputación formal del Partido Socialista por financiación ilegal".