Dolors Montserrat sobre los socialistas españoles que votaron en contra de levantar sanciones a Delcy: "Es una victoria"

Dolors Montserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo, ha estado en La Noche de Cuesta para hablar de que Europa ha exigido mantener el veto a Delcy Rodríguez y ha trastocado los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para la Cumbre Iberoamericana.

"Lo que estamos viendo todos los españoles en el juicio en el Tribunal Supremo es que el sanchismo es más que una mafia y que Pedro Sánchez es el capo de una banda de saqueadores que ha convertido al Partido Socialista en una estructura similar creada para lucrarse ilegalmente, secuestrar el poder a toda costa y destruir desde dentro la democracia", ha dicho.

"Y encima ahora, justamente, que Delcy Rodríguez, que ha sido la mano derecha de dos narcodictadores como Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y que Sánchez la invita cuando es una persona que está sancionada por toda la Unión Europea, la invita a Europa, a España, en la Cumbre Iberoamericana en noviembre, pero justamente la invita seis días después de que Delcy Rodríguez deje sin vigor la Ley de Amnistía en Venezuela", ha apuntado Monserrat.

"Esto no es casualidad, esto no es un error de Sánchez, lo que está haciendo es retar a un pulso a Bruselas, pero justamente hoy la respuesta de Europa ha sido clara y contundente: Europa no abre la puerta a dictadores porque no va con sus principios, ni por totalitarismo, ni por chanchullos con hidrocarburos con el régimen como ha pasado en España. Y por tanto, el Partido Popular y el Parlamento Europeo hemos liderado una resolución que es histórica por la gran mayoría, casi unanimidad, que la ha apoyado. Nosotros hemos presentado una resolución al Parlamento Europeo donde hoy ha sido un portazo unánime de la Unión Europea en la cara a Sánchez, a José Manuel Albares y a Rodríguez Zapatero, primero porque estábamos 573 diputados presentes y la hemos aprobado por 507 votos a favor, jamás habíamos tenido una mayoría casi unánime", ha dicho la eurodiputada.

"No puede entrar en Europa porque en la resolución hemos pedido tres cosas. La primera, que esta Ley de Amnistía que ha dejado de estar en vigor hace seis días vuelva a entrar en vigor porque aún quedan 470 presos políticos en el Helicoide y en las prisiones de Venezuela y por tanto tienen que salir todos. Lo segundo, que tienen que hacer las reformas necesarias para llevar a Venezuela a las urnas y a la transición democrática y para que gane la democracia votando todo el pueblo venezolano, también los que están en la diáspora. Y lo tercero, que se mantengan todas las sanciones al régimen de Nicolás Maduro".

Sobre cómo hay que interpretar el hecho de que los representantes del PSOE hayan votado en el Parlamento Europeo en contra del posicionamiento que ha sido totalmente abierto y hasta llamativo por parte de Albares, que no ha dejado de pedir que se retirasen las sanciones a esta dictadora, ha dicho que se debe a que "Pedro Sánchez ya se ha convertido en un paria en Europa, está completamente arrinconado, todo el mundo ya sabe quién es, que está más cerca de las dictaduras y del totalitarismo y de la autocracia que de la democracia, y al final yo creo que les cae la cara de vergüenza porque los socialistas alemanes, los socialistas italianos, los socialistas portugueses están con la democracia, porque aún es ese socialismo europeo que reconocíamos hace unas décadas", ha denunciado.

"Y por tanto, claro, no quieren hacer el ridículo delante de sus compañeros, pero yo supongo que les habrá caído la mundial desde Moncloa", ha insistido.