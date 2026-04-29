¿Puede Sánchez acabar imputado? Los detalles en la declaración de Aldama que podrían sentarle en el banquillo

El abogado y presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha calificado de "demoledora" la declaración de Víctor de Aldama en el juicio del caso Koldo, al señalar directamente al presidente del Gobierno como parte de la organización criminal, y ha denunciado que no existe ningún argumento jurídico para que Pedro Sánchez no haya sido citado al menos como testigo.

En La Noche de Cuesta, Pardo ha destacado la solidez de la acusación tras las sesiones del juicio. "Hay más de una decena de informes de la Unidad Central Operativa, la mejor policía judicial que puede existir en el mundo en la lucha contra la corrupción, cuyas evidencias han quedado más que acreditadas", ha señalado. Ha subrayado, además, el valor excepcional de la colaboración de Aldama: "Nunca tenemos el conocimiento de cómo funciona una organización criminal desde las entrañas. Cuando Aldama decide colaborar y especificar cómo funcionaba, para mí es fundamental".

Pedro Sánchez, señalado

El abogado ha subrayado que la declaración de Aldama va más allá del entorno presidencial. No solo ha nombrado a José Luis Ábalos, a Koldo García, a Begoña Gómez o a María Jesús Montero y Nadia Calviño. "Ha señalado directamente, no al entorno del Presidente, sino al Presidente del Gobierno", ha afirmado. Ha recordado el papel de la "mano negra" que impedía el rescate de Air Europa y que fue lo que impulsó a Javier Hidalgo a moverse a través de Aldama para conseguirlo.

Sobre las declaraciones previstas para la jornada siguiente, Pardo ha sido tajante: no esperaba nada. "Si se ha escuchado a Koldo García decir que no es 'Sánchez' sino 'el señor Presidente'... yo no espero absolutamente nada que colabore con la justicia", ha señalado. Durante las sesiones, ha relatado que observaba los gestos de ambos acusados cada vez que el fiscal anticorrupción Luzón formulaba una pregunta. "Sus reacciones, sus risas, sus miradas acreditaban cuándo sabían que estaban diciendo la verdad o mintiendo", ha comentado.

Sánchez debe declarar

Pardo ha respondido con claridad a la pregunta sobre por qué Pedro Sánchez no ha sido citado ni siquiera como testigo. "Pues que España no está preparada para tener un presidente del Gobierno investigado", ha dicho, antes de añadir que desde un punto de vista estrictamente jurídico no existe justificación. "En todos los informes de la UCO a partir del 8 de octubre de 2024, el nombre de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, 'el uno', aparece de forma continua. Y además lo dice Aldama, que era quien comandaba la organización", ha señalado, planteando la pregunta que considera esencial: "¿Por qué, habiendo indicios más que suficientes, no se ha tomado declaración al Presidente del Gobierno?".

El abogado ha concluido apuntando a que la instrucción podría deparar aún más sorpresas. Ha llamado la atención sobre un detalle que aparece en los informes de la UCO: conversaciones relacionadas con el Ministerio de Transportes en las que se menciona "voy a llamar a Begoña". "¿Por qué iban a llamar a Begoña? Porque era la mujer del Presidente del Gobierno", ha señalado. A su juicio, Aldama todavía no ha contado todo. "Yo creo que todavía le queda una pieza", ha concluido.