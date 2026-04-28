Un experto energético desvela las dos coartadas falsas de Red Eléctrica tras el apagón: "Hay interés en que no se sepa"

El analista energético y especialista en energía nuclear, Manuel Fernández Ordóñez, ha afirmado que si un año después del gran apagón seguimos sin saber qué ocurrió es porque "alguien tiene interés en que no se sepa la verdad", y ha señalado directamente a Red Eléctrica como la responsable única del colapso según establece la propia ley.

En La Noche de Cuesta, Fernández Ordóñez ha admitido que el desenlace no le ha sorprendido. "Lo tenía clarísimo: que no íbamos a saber ni un año después ni dos ni tres quién tenía la culpa de esto", ha afirmado, ante un aniversario marcado por la ausencia de dimisiones, de un informe oficial de explicación y de cualquier tipo de responsabilidad asumida.

"La responsable es Red Eléctrica"

Fernández Ordóñez ha zanjado el debate sobre quién debe responder por el fallo en el mix energético recurriendo a la legislación vigente. "Las leyes se hacen para zanjar discusiones, no para empezarlas. La ley dice que la responsable única de programar el mix eléctrico en España es Red Eléctrica, nadie más", ha señalado. Esa negativa a asumir responsabilidades, ha añadido, tiene además una consecuencia directa sobre las víctimas: impide que las familias de los fallecidos puedan reclamar con claridad a alguien.

Una defensa fácil de desmontar

Fernández Ordóñez ha desmontado la estrategia defensiva desplegada por Red Eléctrica durante el último año, basada en dos argumentos. "La primera coartada era que no había indicios previos, que no se podía saber. La segunda, que ellos hicieron todo bien. Ambas cosas son radicalmente falsas y es muy fácil de demostrar", ha afirmado.

Ha recordado que Red Eléctrica puso miles de audios a disposición de la Audiencia Nacional cuando se creía que el apagón había sido un ciberataque, y que desde entonces ha hecho todo lo posible para evitar que se hagan públicos. Los únicos conocidos son los que las propias eléctricas aportaron a la comisión de investigación del Senado, ya que en el Congreso el PSOE ha vetado cualquier comisión equivalente.

Fernández Ordóñez ha insistido en que la oscuridad sobre lo ocurrido no es técnica sino política. "Si la información se liberara y se hiciera un comité de expertos de reconocido prestigio internacional que analizara todos los datos, en un corto periodo de tiempo tendríamos la certeza absoluta de qué sucedió", ha explicado. Que eso no haya ocurrido no deja lugar a dudas: "Es muy evidente que alguien tiene interés en que no se sepa la verdad".

Ha concluido distinguiendo entre culpable y responsable. El culpable, ha señalado, lo tendrá que determinar un juez si el caso llega a judicializarse. Pero sobre el responsable no hay ambigüedad posible. "Nadie tiene ninguna duda. Solo dudan en Red Eléctrica", ha concluido.