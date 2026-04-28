Luis María Pardo sobre el bombazo que soltará Aldama mañana: "Afectará a Sánchez"

El abogado y presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha analizado en La Noche de Cuesta la expectativa ante la declaración de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo. Ha sido claro sobre su alcance: "La declaración de Víctor de Aldama va a ser explosiva, eso está fuera de todo debate".

Sin embargo, ha introducido un matiz sobre la estrategia de otros implicados, como Koldo García y José Luis Ábalos. Pardo ha advertido de que un posible cambio de versión a estas alturas tendría poco recorrido: "Por mucho que quieran declarar mañana cualquier tipo de variación, no va a ser ni atendido por la sala". En su opinión se ha percibido "un nerviosismo de que el juicio se les va con una estrategia que ha sido equivocada".

Sobre el contenido de la declaración de Aldama, ha apuntado a una posible implicación del entorno del Gobierno a través de Ábalos. "Es la persona con la que él intenta influenciarlo, lo consigue, porque la UCO lo acredita", ha explicado, añadiendo que ese papel le permitía "acceder a varios ministerios e incluso al entorno del propio presidente", en referencia a Pedro Sánchez.

Uno de los puntos clave será, según Pardo, el episodio del Delcygate, con la visita de Delcy Rodríguez. Ha recordado la relevancia de aquel viaje: "Se trae a una persona que tenía una orden de no entrar en territorio Schengen". Y ha subrayado el alcance de la influencia que se investiga: "Fijaos el alcance que tuvo, incluso llegando al propio presidente del Gobierno".

La conversación en el avión

En este sentido, ha coincidido con la hipótesis planteada en el programa sobre que la declaración podría aclarar lo ocurrido tras la supuesta llamada: "Yo creo que se va a explicar más de manera detallada qué sucede en esa conversación en el avión, quién estaba presente y los intervinientes". Y ha añadido: "Yo creo que va a apuntar al presidente".

Pardo también ha puesto el foco en las posibles conexiones económicas, especialmente en relación con la financiación. Ha señalado que podrían ampliarse datos ya conocidos: "Atención a lo que puede pasar mañana", ha advertido, en referencia a una documentación con "una cantidad de 130.000 euros a la Secretaría de Organización".