Enrique Navarro no descarta un "susto" con Marruecos en torno a Ceuta y Melilla

El analista Enrique Navarro ha valorado en La Noche de Cuesta el alcance de una información publicada en prensa israelí sobre un posible apoyo de Netanyahu y Trump a los planes de Marruecos respecto a Ceuta y Melilla. Su primera reacción ha sido de cautela: considera que el artículo es "más un canto al sol" que una amenaza inmediata, aunque advierte de que no debe ignorarse el mensaje de fondo.

Navarro ha subrayado que el medio que publica la información es relevante dentro de Israel y que el autor tiene conocimiento del contexto marroquí, lo que obliga a prestar atención. Aun así, ha insistido en que no se trata de una confirmación directa, sino de un escenario planteado en condicional que podría estar anticipando movimientos o posicionamientos futuros.

Principales socios estratégicos

En su análisis, ha puesto el foco en el cambio de alianzas internacionales. Según ha explicado, Marruecos cuenta actualmente con Israel y Estados Unidos como principales socios estratégicos, en un contexto en el que España ha mantenido tensiones recientes con ambos países. Este reequilibrio, en su opinión, refuerza la posición marroquí y añade complejidad al tablero geopolítico.

Sobre las motivaciones de Marruecos, Navarro ha ido más allá del discurso nacionalista y ha apuntado a razones estratégicas y militares. Ha señalado que la presencia española en Ceuta y Melilla supone un problema para Rabat dentro de su rivalidad con Argelia, especialmente por el control del Estrecho y la capacidad militar asociada a estas plazas. "No es algo que deberíamos desestimar como imposible", ha advertido.

No obstante, ha rebajado la posibilidad de un conflicto inmediato. Considera que la política actual del Gobierno español hacia Marruecos —marcada por concesiones como el giro en el Sáhara— reduce el riesgo de tensión a corto plazo. Ha descrito la actitud del Ejecutivo como una estrategia de evitar frentes abiertos.

Finalmente, ha planteado un posible escenario de cambio: si un futuro Gobierno modificara esa política de acercamiento a Marruecos, sí podría generarse un problema. Aunque ha matizado que duda que se produzca un giro de ese calibre, ha reconocido que, de darse, aumentaría el riesgo de un "susto" en la relación bilateral.