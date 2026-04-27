Un experto en inmigración advierte del caos de la regularización y el efecto llamada: "Están llegando de toda Europa"

Carlos Cuesta entrevista a Rubén Pulido, analista político experto en inmigración sobre la factura del 'decretazo' sobre inmigración de Sánchez, y la posibilidad de que los delitos no computen si son por necesidad.

Rubén ha asegurado que no se trata únicamente de un flujo migratorio entre continentes, también se está produciendo un "flujo intraeuropeo": "Están llegando de toda Europa". "Hay paquistaníes que iban hacia Reino Unido que ya no van a ir hacia Reino Unido pero es que hay paquistaníes que estaban en Reino Unido y que están viniendo hacia España. Igual que hay paquistaníes y bangladesíes que estaban en Portugal y se están produciendo trayectos desde Portugal a Cataluña", comenta en el programa.

"Estamos ante una previsión, la que decía Funcas, de 800.000, 900.000, pero no se tenían cuenta esto, no se tenían cuenta que iban a bajar de Francia, que iban a bajar de Portugal, que se iban a dirigir aquí también desde el Reino Unido", reflexiona Rubén. "Es que tenemos el grupo calculado, y ahora tenemos el grupo a sumar al calculado", comenta. "Estamos atrayendo por todas las vías de la inmigración ilegal que están en estos momentos activas", añade.

Asimismo, señala que "es que es el momento menos apropiado para llevar a cabo una medida de esas características", debido a la existencia de este "efecto llamada", al abrirse "nuevas rutas migratorias", donde los inmigrantes entran por Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares, por rutas aéreas... "Se han formulado más de 20.000 solicitudes de asilio y refugio, de las cuales casi 15.000 están directamente relacionadas con inmigración hispanoamericana".

La comprobación de antecedentes penales

Respecto a la comprobación de antecedentes penales, cuando se trata de una reagrupación familiar, Pulido señala que "no hay una comprobación ni ningún tipo de proceso extraordinario". "Esos antecedentes no se van a solicitar, porque en teoría están llegando aquí con una documentación fraudulenta diciendo que su país de primera entrada es España". Respecto a la documentación presentada el analista señala que muchos "consiguen un contrato fraudulento de cualquier establecimiento de estos que tienen los paquistaníes en Cataluña".