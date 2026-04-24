Un exdirigente socialista saca los colores a Sánchez por el pucherazo que protagonizó en 2016: "Fue indigno lo que pasó"

El exdiputado socialista Juan Antonio Ruiz Castillo ha cargado duramente en el programa especial desde Málaga de La Noche De Cuesta contra la actual dirección del PSOE y la figura de Pedro Sánchez, a quien acusa de haber desvirtuado por completo la formación política y de poner en jaque el sistema democrático español. En la entrevista, el exparlamentario recordó episodios oscuros de la historia reciente del partido, calificando de "indigno" el comportamiento del secretario general y su entorno más cercano.

Durante la conversación con Carlos Cuesta rememoró el polémico Comité Federal en el que se intentó forzar una votación mediante una urna "escondida". Para Juan Antonio, este evento no fue un error puntual, sino una muestra del carácter de Sánchez, "Quien provoca la imagen indigna de la urna para allá y para acá es él", afirmó con contundencia, rechazando los intentos del presidente de presentar aquel episodio como un acto de democracia interna.

El exdiputado también puso el foco en nombres clave del actual Gobierno, como Antonio Hernando u Óscar López, señalando que su ascenso no se debió al mérito o a procesos de primarias transparentes, sino a la voluntad de José Blanco durante la etapa de Zapatero. Según comenta Juan Antonio, estos perfiles entraron en el partido como "paracaidistas" y han hecho del "mangoneo" su forma de vida dentro de la política.

En cuanto al legado de José Luis Rodríguez Zapatero y su continuidad en Sánchez, para el entrevistado, mientras Zapatero "representó la destrucción de lo que nosotros llamamos transición política", Sánchez significa algo "todavía más peligroso", el "fin de una etapa democrática tal y como entendíamos los españoles, los sociodemócratas y socialistas españoles".

"Gobernar sin presupuesto, contra el Parlamento y asaltando las instituciones significa el final de una democracia a la que todos nos habíamos entregado en defender y que se ha convertido a base de patadas a la Constitución en otra cosa", sentenció con un tono de angustia, asegurando que "el Partido Socialista lo cerró Pedro Sánchez hace muchos años".