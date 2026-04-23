Soraya Rodríguez explica el primer intento de fraude de Sánchez en el Comité Federal de 2016: "Sabía"

Soraya Rodríguez, exportavoz del PSOE, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para hablar sobre las primarias del PSOE donde Pedro Sánchez ganó a los demás candidatos para tomar el control de la formación socialista.

"Ese Comité Federal podía haber durado una hora, porque estaba ya convocado, pero tres días antes había dimitido la mitad más uno de los miembros de la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez y los estatutos dicen claramente que la ejecutiva dimite cuando dimite su secretario general o le dimite la mitad más uno. Eso es lo normal. Por lo tanto, ese comité tenía un solo cometido, por decirlo de una manera: nombrar una gestora puesto que, como dice Lambán y se le escucha, ya no había ejecutiva ni secretario general que pudiera actuar en nombre de tal, nombrar una gestora para que convocara un congreso extraordinario".

"Eso había pasado justo hacía un mes en Castilla y León. Había dimitido Julio Villarrubia porque le había dimitido la mitad más uno de sus miembros y de forma escrupulosa y en cumplimiento de los estatutos él salió, convocó a la prensa y dimitió. Lo sorprendente es que Pedro no lo hizo, quería quedarse".

"Primero, ya incumplió los estatutos y, segundo, lo más importante: cuando entró en ese Comité Federal él sabía que no tenía mayoría. Él sabía que no tenía mayoría, que perdía. Y por eso sus estrategias fueron dos. El comité duró once horas y media, once horas y media. Primero, intentar no votar por todo... porque perdía si se votaba".

Soraya Rodríguez ha dicho que "lo primero que intentó fue no votar, fue decir que, bueno, que se aplazaba el comité, que el comité no tenía en el orden del día votar eso... Claro, no, porque el comité estaba convocado dos meses antes. Y la dimisión de la mayoría de su ejecutiva se había producido tres días antes, pero el comité estaba legalmente constituido y ante una situación extraordinaria como era esa, pues tenía que convocar un congreso".

"Entonces él primero intentó, bueno, decir que seguía siendo secretario general, que convocaría él el congreso, que se posponía el Comité Federal para el lunes... es decir, se hizo de todo para no votar porque él sabía que no tenía mayoría. Y cuando ya vio que eso no era posible, que la mayoría de los miembros del Comité Federal no nos íbamos a ir de allí sin votar a una gestora y que convocara el próximo congreso, fue cuando empezó la maniobra del voto secreto que decía él... Claro, que todos sabemos que el voto secreto es... lo que es secreto es el voto, no la urna".

Soraya Rodríguez también ha criticado que "el voto secreto, lo que es secreto es el voto, pero nunca la urna. Porque además debía hacerse por llamamiento público. Se tienen que nombrar interventores de mesa, se saca el censo del Comité Federal y se va haciendo un llamamiento público que dice: "Soraya Rodríguez Ramos", voy, me tachan del miembro de Comité Federal y meto el voto.

Una cosa muy importante: una vez que se cierra la urna, los mismos votos emitidos coincidan con los que han sido llamados públicamente al voto. Pues no. Ahí César Luena, que debía estar claro, muy nervioso porque... porque es que sabía lo que tenía que hacer, sacaron la urna, trabajaron... La sorpresa nuestra es cuando la metieron detrás de ese panel donde pone PSOE, que queda en un pasillito estrecho con la pared, y allí solo cabía...

La urna estaba bien. Lo que no estaba bien es que en ese pasillo estrechito solo cabía tu voto y... vamos, solo cabías tú y el voto, no había interventores, no había nada que se pudiera... que se pudiera controlar.

"De hecho votaron trece nada más, yo creo, entre ellos Pedro el primero. Todos los que votaron después durante estos últimos diez años han tenido puestos de relevancia, tanto orgánica como pública. Votó César Luena, eurodiputado, votó Adriana Lastra.., Mariano Moreno, gerente del partido…

"En todo caso, todo el mundo, la mayoría de la gente dijo: "Sacar la urna es un pucherazo, esto no se puede votar". Y solo en ese momento es decir, es cuando ya, bueno, la gente dejó de meterse a votar y ya se paró y, por cierto, sí que quiero decir una cosa: sí votamos, y votamos en voto secreto. Sacamos la urna, hubo un receso, se votó con interventores y con censos. Y con voto secreto, bien hecha la votación, Pedro perdió. A Pedro no le echamos a ningún sitio; Pedro perdió una votación democrática.

"La verdad que yo siempre digo que Pedro Sánchez entró en ese comité sabiendo que le tenía perdido. Intentó primero no votar y segundo, cuando se votó, dijo: "Pues reviento el comité". Un comité que fue, efectivamente, vergonzoso, retransmitido prácticamente en directo para que al final toda la organización nos avergonzáramos de un comité en el que realmente solo tenía que avergonzarse él, que escondió una urna detrás de la cortina. Y hoy, con imágenes, pues hemos visto que los que lo hemos criticado y denunciado durante mucho tiempo no nos estábamos inventando nada; teníamos razón".