Ezcurra explica el concepto de "prioridad nacional" del PP y lo defiende: "Son los españoles y los que están integrados"

Alma Ezcurra, vicesecretaria general de Política Sectorial del Partido Popular, ha intervenido este miércoles en La noche de Cuesta, de esRadio, para aclarar la polémica que ha generado el término denominado "prioridad nacional".

Ezcurra ha comenzado la entrevista asintiendo cuando se le ha preguntado si la enmienda presentada por el Partido Popular para acotar ese concepto, con la intención de aclarar que debe entenderse en los mismos términos pactados en Extremadura —y que Vox ha rechazado— es exactamente la misma que sí ha aceptado Vox en Extremadura. En ese contexto, la popular ha lamentado que Vox "ha querido ir un paso más allá en el Congreso hoy a las tres de la tarde y a las cinco y media ha cambiado otra vez de opinión".

Tras esto, la vicesecretaria ha priorizado explicar qué es exactamente la "prioridad nacional": "Es la prioridad del vínculo con la nación y obviamente el vínculo con la nación lo tienen los nacionales, como dice Vox, pero también todas aquellas personas que llevan tiempo en España, que se han integrado, que trabajan, que cumplen la ley. En definitiva, que aportan a su comunidad".

"Les guste o no les guste" a Vox, ha continuado Ezcurra, "ese es el texto que consta en Extremadura, el texto que hemos presentado hoy en el Congreso y el texto que se ha aprobado en Aragón".

Sobre las críticas del PSOE en relación a este término, que ha manifestado que dicha consideración es "inconstitucional", la también eurodiputada ha señalado que no cree que los socialistas "estén en condiciones de dar lecciones".

De hecho, para defender su constitucionalidad, ha hecho referencia a la ley orgánica de extranjería, que regula sistemas de control de ese arraigo. "Otra cosa es que queramos tener un debate sobre si hay que reforzar esos sistemas de control y de hecho en el acuerdo de Extremadura se refleja un apartado en el que se dice que se instarán todas las reformas que sean necesarias en la Ley Orgánica de Extranjería para reforzar estos requisitos, pero desde luego la Ley Orgánica de Extranjería en este momento lo permite", ha aseverado.

"Esto de la prioridad, esto de tener en cuenta el arraigo, la permanencia en el territorio, es algo que se viene aplicando en todas las comunidades de todos los colores políticos y desde hace años", decía también al final de la entrevista.

Antes de esa conclusión, Ezcurra también ha hablado sobre el decreto de regularización masiva de migrantes del Gobierno central. Sobre esto, ha recordado que el Partido Popular ha recurrido al Supremo por tres razones. "Lo primero es que es una injerencia en las competencias autonómicas, porque afecta directamente a nuestros servicios públicos y no nos han dado ni un solo recurso ni ningún medio para hacernos cargo de ello. En segundo lugar, porque es contrario a la Unión Europea, y en tercer lugar, porque supone un problema de seguridad. Todo facilidades para la gente que no tiene papeles, y para los que tenemos los papeles, trabajamos, cotizamos y aportamos, todo burocracia", ha denunciado.

La dirigente popular ha considerado que "absolutamente" el Gobierno central busca, con esta regularización, que ese "coladero" colapse de forma mayoritaria aquellos servicios transferidos a las comunidades autónomas, gestionadas en su mayoría por el Partido Popular. "Yo creo que es puro clientelismo electoral. Están presionando a los servicios públicos en las comunidades autónomas, por no hablar del impacto en el censo", ha afirmado.