La verdad que oculta el Gobierno con la regularización masiva que afecta a la Administración: "Hay que tener cuajo"

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha rechazado las acusaciones del Gobierno sobre un supuesto boicot del Partido Popular al proceso de regularización de inmigrantes y ha advertido del impacto que está teniendo en los ayuntamientos. En una entrevista en esRadio, en el programa La noche de Cuesta, ha asegurado que la situación real es muy distinta a la descrita por el Ejecutivo: "No hay un boicot. Lo que hay es un colapso absoluto".

Piquet ha criticado duramente a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, por sus declaraciones. "Qué poca vergüenza la portavoz del Gobierno y, además, ministra de Inmigraciones", ha afirmado, reprochando que no se haya consultado a los consistorios antes de poner en marcha el procedimiento. Según ha explicado, los municipios están asumiendo en solitario la gestión de una situación que desborda los servicios públicos.

Servicios municipales desbordados

La alcaldesa ha descrito cómo la regularización está afectando al funcionamiento cotidiano de los ayuntamientos. "Cada día que avanza desde que se aprobó este real decreto del Gobierno de Sánchez, vemos cómo se colapsan más los servicios", ha señalado. En el caso de Alcalá de Henares, ha detallado que han tenido que convocar reuniones de urgencia para reorganizar la atención municipal.

Piquet ha explicado que la presión se extiende a múltiples áreas: "Se colapsan los servicios sociales por esa petición de informe de vulnerabilidad que ellos quieren adquirir". A esto se suma el impacto en otros departamentos como el padrón, el registro o la policía municipal, que ha tenido que destinar efectivos para gestionar largas colas en la vía pública. "No hay un boicot; hay un colapso", ha insistido.

También ha advertido de que muchos solicitantes están optando por vías alternativas para acelerar los trámites. "Están acudiendo a abogados privados que lo que les dicen es: ‘Ya no esperéis al informe de vulnerabilidad. Ahora, con la solicitud simplemente de haberlo registrado, con eso ya empieza vuestro expediente de regularización’", ha explicado.

Sin financiación del Gobierno

Piquet ha denunciado que el Ejecutivo central no ha acompañado el proceso con recursos económicos adicionales para los municipios. "Cero. Como las viviendas de Sánchez, como las ayudas a los centros de inmigrantes que nos cuelan por la puerta de atrás en los municipios. Cero", ha afirmado. A su juicio, se trata de una estrategia en la que "ellos invitan y tú pagas", trasladando la carga a las administraciones locales.

En este sentido, ha insistido en que tampoco se han previsto refuerzos para otros servicios afectados, como la sanidad, la educación o la vivienda. "Está afectando a los vecinos, que sí tienen que necesitar citas en servicios sociales, en el padrón o en el registro, y está afectando a los trabajadores municipales", ha advertido.

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid ha reclamado una reunión urgente con la Delegación del Gobierno para abordar la situación, aunque asegura no haber recibido respuesta. Mientras tanto, ha criticado que se responsabilice a los ayuntamientos de una situación que, según sostiene, ha sido provocada por decisiones del Ejecutivo central. "La culpa siempre es de los alcaldes", ha lamentado, calificando la situación de "indignante y vergonzante".