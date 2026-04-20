Luis María Pardo desmonta a Begoña Gómez tras la petición de 24 años de cárcel para ella

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha estado en La Noche de Cuesta, de esRadio, para hablar sobre los 24 años de cárcel que pide la acusación popular para Begoña Gómez.

"Las penas elevadas que le solicitamos tanto a Begoña como a María Cristina como a Juan Carlos Barrabés, pues a mi juicio hacen, de alguna manera, ver la importancia del procedimiento. Son más de 24 años de prisión. Es decir, casi casi igual que al señor José Luis Ábalos", ha comenzado diciendo el presidente de Iustitia Europa.

Pardo ha considerado que los socialistas pueden seguir "escudándose" en difamaciones a jueces o en "denostar a la Audiencia Provincial", pero la realidad es que "ahora mismo el panorama judicial de Begoña Gómez es muy complejo, yo diría extremadamente complejo". "No creo que la Audiencia Provincial vaya a tirar el procedimiento del magistrado Peinado, con lo cual vamos a ver un juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, en los próximos meses", ha previsto con total seguridad.

"Entiendo la preocupación del presidente del Gobierno. Porque claro dice, hombre, a través de unas informaciones periodísticas que se han ido acreditando en la instrucción judicial, resulta que mi mujer va a tener que responder por 24 años de prisión", ha proseguido Pardo.

En respuesta a si sería normal pasar de una petición de pena de 24 años de prisión a una inocencia y cero años para Gómez, Pardo ha respondido que eso "dependerá del procedimiento judicial ante el Tribunal del Jurado, que dice en un 92% de las veces que aquel que se enfrenta al tribunal del jurado acaba condenado".

Utilizando ese precedente, el también abogado de Iustitia Europa lo ha resumido así: "Begoña Gómez tiene un 92% de posibilidades de ser condenada a 24 años de prisión".

Hay que recordar que Begoña Gómez se encuentra procesada por la comisión de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Sobre este último, Pardo ha aseverado que es "el delito más grave" además de "el que más años de prisión tiene". "Pero yo creo, a su vez, que es el delito que presuntamente está más acreditado, porque el hacer ese uso de los recursos públicos, creo que durante la instrucción, pues bueno, se ha ido acreditando en las declaraciones testificales, en las pruebas documentales, y seguramente sea el que nosotros tengamos de una manera más sencilla de acreditar", ha manifestado.

También sobre la malversación, Pardo ha coincidido con Carlos Cuesta en que "se está empezando a construir un nuevo relato" por parte de la izquierda alrededor de este delito. "Entrar en un vacío legal que provoque, seguramente, un hipotético futuro imprevisible recurso de amparo", ha advertido.

"No hay que olvidarse que el rector de la Universidad recibió una llamada telefónica que le dijo ‘véngase usted a la Moncloa’. Entonces, a ver, cualquier español medio que tenga dos dedos de frente, si recibes una llamada y te dicen ‘ven al Palacio de la Moncloa’, por mucho que te diga después o por mucho que diga él, pues que no me digan si se sintió cohibido o no. Saquen ustedes sus propias conclusiones", ha concluido Pardo en esRadio.