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Entrevistas de la noche de Cuesta

Álvarez de Toledo destroza a Albares por su mentira con María Corina Machado: "Es un lamentable representante de España"

Carlos Cuesta entrevista a la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, sobre la recepción de María Corina Machado en Madrid.

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Carlos Cuesta entrevista a la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, sobre la recepción de María Corina Machado en Madrid.
La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo (c) saluda a la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado (d) tras protagonizar un desayuno informativo organizado por Fórum Europa en Madrid, este lunes, | EFE

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