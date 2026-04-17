Almeida tras recibir a María Corina Machado: "Unos están con los vínculos de Zapatero y otros con la libertad"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido la entrega de las llaves de oro de la ciudad a María Corina Machado, ha respaldado el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura y ha cargado contra la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno, a la que ha calificado de "chapuza" diseñada únicamente para "amarrar los cuatro votos de Podemos".

En La Noche de Cuesta, Almeida ha descrito la recepción a la líder opositora venezolana como la más emotiva de cuantas ha presidido en sus años como alcalde. "He dado unas cuantas llaves de oro y ninguna ha sido tan emocionante ni tan concurrida, tanto dentro del salón de plenos como fuera en la calle", ha afirmado, relatando que Machado no pudo salir de la plaza de la Villa en 40 minutos por la multitud que la rodeaba.

El alcalde ha trazado una línea clara entre quienes han recibido a Machado y quienes han mirado hacia otro lado. "Viene una heroína de la libertad, una mujer que ha jugado su vida y su integridad física, y hay unos que estamos del lado de la democracia y la libertad y otros que se van a echar en brazos de un Petro o de un Maduro", ha afirmado. Sobre la actitud de Pedro Sánchez ha manifestado que "es la constatación de que ya no tiene más proyecto que el del populismo latinoamericano como forma de perpetuarse en el poder".

Ha rechazado además las acusaciones de racismo lanzadas desde la izquierda. "No hay ciudad más acogedora que Madrid. Es indignante que nos digan que somos racistas", ha afirmado. Para Sánchez los inmigrantes son un instrumento político, no una cuestión humanitaria: "Sánchez es una persona que se compadece única y exclusivamente de sí mismo".

La chapuza de Sánchez

Almeida ha criticado con dureza el proceso de regularización masiva: "No hablamos de antecedentes penales, hablamos de antecedentes policiales, de si te han detenido y por qué, y eso no va a ser tenido en cuenta", ha denunciado. Ha recordado, también, que el Consejo de Estado presidido por Carmen Calvo ya tuvo que enmendar la plana al Gobierno en un proceso anterior similar.

Ha advertido también del impacto directo sobre los servicios públicos. "Nos han regularizado a medio millón de personas sin darnos ni una sola instrucción ni un solo aumento de capacidad para poder atenderlos", ha señalado. Ha añadido que esto repercute directamente contra quienes trabajan y pagan impuestos cada día.

El acuerdo PP-Vox en Extremadura

El alcalde ha respaldado el acuerdo alcanzado en Extremadura, incluido el principio de prioridad nacional en el acceso a servicios públicos. Ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid ya aplica un criterio similar en la adjudicación de viviendas, exigiendo al menos diez años de empadronamiento. "¿Parece lógico? Es que lo es. Es lógico y razonable", ha afirmado, subrayando que "solo la ferocidad de las reacciones de nuestros adversarios políticos dice que estamos en el buen camino".

Ha concluido con una lectura política de fondo: la izquierda "va contra el sentido común y contra la realidad", y eso explica, a su juicio, la situación electoral en la que se encuentra y que "en mi opinión va a ir a peor por mucho que Sánchez pretenda seguir en la Moncloa".