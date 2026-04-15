Daniel Portero advierte a Puente de las pruebas que quedan por desvelarse: "Faltan los resultados de las auditorías"

Daniel Portero, ingeniero de caminos, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para hablar sobre la última maniobra de Óscar Puente, que ha creado una web del Ministerio de Transportes para señalar a los medios críticos al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Es triste que dedique el dinero a hacer una web en vez de arreglar la infraestructura de los trenes, o de las carreteras, o de otro tipo de infraestructuras que las tiene absolutamente desnudas", ha lamentado.

"Sobre todo cuando se sabe claramente, y yo creo que es popular entre todos los ingenieros de caminos, que la soldadura fue una unión de dos raíles de diferentes edades, que funcionan y trabajan de manera diferente. Cuando se ejecutan mal las cosas o cuando ni siquiera hay un mantenimiento correcto durante mucho tiempo", ha insistido Portero.

"Y sobre todo, lo más importante, yo creo que es básico, lo que dijo la Guardia Civil en su último informe: que el 21 de noviembre, en este punto concreto, existía una aceleración vertical, debido precisamente a diferencias dentro de los propios raíles, de 40 metros por segundo cuadrado, que es excesivo, y supera la tolerancia máxima, que son 30 metros por segundo cuadrado. Por lo cual, ahí no se hizo absolutamente nada, y lo sabían desde el 21 de noviembre", ha denunciado.

"Lo que pretenden es cambiar el relato. Lo que el Gobierno actual pretende es cambiar el relato. Igual lo hicieron con la dana en el año 2024, donde ya le echaron todas las culpas a la Generalidad Valenciana porque no actuó de manera correcta. Lo que pasa es que aquí ha habido tal cantidad de información, y yo creo que gracias a los medios de comunicación, que se han sabido muchas cosas. Y luego la Guardia Civil, junto con el juzgado, ha hecho un trabajo muy diligente. También existe una comisión de expertos que está haciendo sus análisis y, por lo que me he enterado, no está siendo presionada por nadie, y está diciendo las cosas correctamente", ha informado Portero.

"Hubo un fallo en la soldadura. La soldadura es un tema importante. Una soldadura que no tenía ni siquiera un año. Una vergüenza. Y sobre todo, que no se invierte en infraestructuras en España. En Francia se gastan dos veces más y en Alemania también", ha vuelto a denunciar el ingeniero.

"Lo que se busca es desviar la atención y culpar a Juanma Moreno de su forma de actuar, cosa que no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver el 112 con los defectos dentro de la vía? Y sobre todo, lo más importante, es que no es solo la vía a Andalucía, sino desde Madrid a toda España. Es decir, que redujeron la velocidad en todos los tramos. ¿Por qué? Porque tienen incidencias en todos sitios", ha señalado.

"Las auditorías del año 24 y 25, cuando salgan a la luz, mostrarán muchas más cosas. Y también tengo que decir que, dado que no tengo conocimiento de que el juzgado tenga las fotografías del carril roto y los defectos en la soldadura, donde se ve claramente que había impurezas dentro de la soldadura, yo las aportaré al juzgado y haré mi informe como técnico, explicando en lo que creo que falló el carril. Y yo tengo claro que fue en el alma del carril: que la soldadura no estaba bien ejecutada, no soldó correctamente, porque entraron impurezas que no deberían haber entrado", ha concluido Portero.