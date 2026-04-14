El juez Fernando Portillo carga contra las críticas a Peinado: "No es admisible en un estado de derecho"

El expresidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, ha advertido en esRadio, durante el programa La noche de Cuesta, del deterioro institucional que, a su juicio, suponen los ataques desde el poder ejecutivo a resoluciones judiciales y a los propios jueces.
Portillo ha mostrado su preocupación por una tendencia que considera creciente en España: "Yo espero que no nos estemos acostumbrando a eso, pero es verdad que lo que está sucediendo de un tiempo a esta parte nos lleva a pensar que esto es habitual". En su opinión, se ha pasado de críticas propias de "partidos antisistema" a ataques procedentes "desde el propio poder ejecutivo", incluso desde el Consejo de Ministros.
El jurista ha defendido que las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica, pero siempre dentro de unos límites claros. "La crítica es válida, preferentemente de tipo jurídico-técnico, pero no la descalificación", ha señalado, denunciando que en este caso "no ha habido ningún análisis técnico ni razonamiento jurídico", sino "una descalificación personal de un trabajo que ha realizado un juez". Además, ha recordado que las decisiones judiciales han sido revisadas durante años por instancias superiores: "Durante dos años ha estado sometido a escrutinio y han sido ratificadas en su mayoría por estos magistrados de la Audiencia".
Críticas al Ejecutivo
Portillo ha sido contundente al valorar este tipo de actuaciones por parte del Gobierno: "No es admisible". A su juicio, en un sistema democrático el Ejecutivo debe mostrar "un exquisito respeto por la actuación de los otros poderes del Estado".
En este sentido, ha advertido de la gravedad de determinadas afirmaciones públicas: "Si tú imputas o procesas a una persona sin que haya nada, estás diciendo que podría incluso estar cometiendo delitos". Por ello, considera que este tipo de críticas "no cabe en un Estado que se haga llamar a sí mismo democrático y de derecho".
Advertencia sobre posibles presiones
Durante la entrevista, también ha abordado las informaciones sobre posibles presiones del ministro de Justicia al Consejo General del Poder Judicial para sancionar a un juez. Aunque ha señalado que no puede confirmar estos hechos, sí ha subrayado su gravedad en caso de ser ciertos: "Si esos escritos se han presentado fuera de los cauces oficiales, sería una cuestión muy grave".
El expresidente del Foro Judicial Independiente ha explicado que el ministro no forma parte del procedimiento disciplinario más allá de su impulso inicial, por lo que cualquier intervención adicional sería cuestionable: "Estamos hablando del poder ejecutivo pretendiendo que se utilice una herramienta como es la sanción disciplinaria contra un miembro del poder judicial".
Portillo ha insistido en la necesidad de preservar la independencia judicial frente a cualquier injerencia política, alertando de las consecuencias que este tipo de situaciones pueden tener para el equilibrio institucional.
