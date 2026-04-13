Nicolás Pascual de la Parte explica las consecuencias de la derrota de Orbán y la victoria de Magyar en Hungría

El eurodiputado del Partido Popular Nicolás Pascual de la Parte ha valorado la victoria del líder opositor Péter Magyar en Hungría como un duro golpe para la influencia de Rusia en la Unión Europea, al poner fin a la etapa de Viktor Orbán tras 16 años en el poder.

En La noche de Cuesta, Pascual de la Parte ha asegurado que el resultado electoral supone "un golpe tremendo" para Vladimir Putin, al perder uno de sus principales aliados dentro de las instituciones europeas, desde donde "se filtraban debates y se bloqueaban decisiones clave", según ha señalado.

El eurodiputado ha destacado que Hungría había actuado como una vía de entrada para los intereses de Moscú en Europa, dificultando medidas como el apoyo a Ucrania. A su juicio, la derrota de Orbán debilita esa capacidad de influencia y abre la puerta a una mayor unidad dentro de la UE. Asimismo, ha advertido de que Rusia seguirá intentando influir en Europa a través de fuerzas políticas "antieuropeas", independientemente de que sean de extrema izquierda o derecha, con el objetivo de debilitar el proyecto comunitario.

El impacto en la política europea y española

Pascual de la Parte ha vinculado la caída de Orbán con un posible freno al auge de movimientos populistas en Europa. Ha recordado que el dirigente húngaro era un referente del nacionalismo antieuropeo, por lo que su derrota puede tener consecuencias en partidos afines.

En el caso de España, ha señalado directamente a Santiago Abascal y a Vox, subrayando su cercanía ideológica con Orbán. Según ha explicado, este resultado supone también un revés para estas formaciones dentro del tablero europeo. El eurodiputado ha sido especialmente crítico con la evolución del exmandatario húngaro, a quien ha acusado de haber desarrollado una "deriva totalitaria" durante su mandato. Ha señalado que, con el tiempo, debilitó la independencia judicial y de los medios de comunicación, consolidando un sistema de poder cada vez más concentrado.