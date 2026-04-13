Luis María Pardo desvela la razón por la que Begoña Gómez podría acabar condenada "con un 92,8% de posibilidades"

El abogado y presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha asegurado en esRadio, en el programa La noche de Cuesta, que el proceso judicial que afecta a Begoña Gómez tiene altas probabilidades de acabar en condena y ha criticado con dureza las declaraciones del ministro de Justicia sobre el caso.

Durante la entrevista, Pardo ha reaccionado a las palabras del ministro, que expresó su expectativa de que un tribunal superior revierta la actuación del juez instructor. "Tomando las palabras del juez Peinado, esto es propio de un régimen absolutista", ha afirmado.

Respaldo judicial

El letrado ha defendido que la causa cuenta con una base sólida y ha rechazado que los recursos puedan tumbar el procesamiento. "Sí, sí. Y que la Audiencia Provincial de Madrid va a confirmar la resolución del juez Peinado sin ningún género de duda", ha asegurado.

Según ha explicado, esta previsión no es una opinión personal, sino que se basa en resoluciones previas. "Hablo de información porque, además, la Audiencia Provincial ha ratificado que existe un acervo indiciario suficiente como para poder enviar a juicio tanto a Cristina Álvarez Rodríguez como a Begoña Gómez", ha señalado, recordando que existen "más de veinte resoluciones continuas en ese sentido".

Alta probabilidad de condena

Pardo ha ido más allá al valorar el desenlace del proceso judicial. "Un 92,8 % de que acabe condenada", ha afirmado, basándose en estadísticas de sentencias del Tribunal del Jurado en este tipo de delitos.

En este sentido, ha destacado que el caso es fácilmente comprensible para un jurado popular. "Ante un tribunal del jurado es —si me permite la audiencia— sencillo explicar lo que ha sucedido", ha indicado, añadiendo que el procedimiento encaja en esta vía judicial por los delitos investigados.

El abogado ha defendido además el papel de las acusaciones populares en el desarrollo de la causa. "Las acusaciones populares hemos jugado un papel fundamental, tanto por la imputación de María Cristina Álvarez Rodríguez como por dirigir el procedimiento al tribunal del jurado", ha explicado.

Críticas al contexto político

Durante su intervención, Pardo también ha criticado el entorno político del caso y ha apuntado a un patrón de actuación. "El caso Begoña no difiere mucho del caso del hermano", ha señalado, añadiendo que responde a un mismo "modus operandi".

Asimismo, ha subrayado el origen de las decisiones investigadas. "No se está recibiendo de Luis María Pardo o de Carlos Cuesta: se está recibiendo del presidente del Gobierno. Esa es la realidad", ha afirmado.

Calendario judicial

En cuanto a los plazos, el abogado ha apuntado a un horizonte cercano para la apertura de juicio oral. "Si se presentan en tiempo a la Audiencia Provincial de Madrid antes del verano, podría resolver, y yo creo que esto podría ir a juicio oral, si no es justo al final del verano, a principios de otoño", ha explicado. Respecto a la sentencia, ha matizado que no llegaría de inmediato. "El año que viene, el año que viene", ha concluido.