La Policía estalla ante la regularización masiva de inmigrantes: "No hay control de antecedentes ni medios para hacerlo"

La portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ana María Alarcón, ha advertido de que el Consejo de Estado confirma las críticas que los sindicatos policiales llevan semanas planteando sobre la regularización masiva de inmigrantes, especialmente en lo relativo a la falta de medios y las garantías en el proceso.

En La Noche de Cuesta, Ana María Alarcón ha subrayado que el órgano consultivo "va en la misma línea" que sus denuncias, insistiendo en que el problema no es la regularización en sí, sino "las formas" en que se está llevando a cabo. Según ha explicado, existe una preocupación clara por la dificultad de verificar identidades y antecedentes penales de personas procedentes del extranjero.

Falta de controles y un riesgo de inseguridad

La portavoz del SUP ha señalado que uno de los principales fallos del sistema es la debilidad en los mecanismos de control. Ha criticado que, en algunos casos, si no se obtiene a tiempo un certificado del país de origen, el propio solicitante puede presentar una declaración responsable, lo que considera insuficiente para garantizar la seguridad.

Alarcón ha insistido en que esta situación puede derivar en una "falta de rigor y de control" en el proceso. Uno de los puntos más críticos es la falta de recursos humanos. Según ha denunciado, no se ha producido ningún refuerzo en las unidades encargadas de tramitar la regularización.

Ha explicado que los agentes de extranjería le han trasladado que se sienten "solos" ante el aumento de carga de trabajo. Además, ha recordado que el refuerzo necesario tendría un coste aproximado de 16 millones de euros, cantidad "que no han querido asumir".