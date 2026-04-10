"No se ha hecho nada bien": Un experto desvela lo que realmente se oculta en los informes del accidente de Adamuz

El ingeniero industrial experto en diseño ferroviario, Juan Franco, ha asegurado que la gestión técnica en torno al accidente de Adamuz evidencia que "no se ha hecho nada bien", subrayando una cadena de fallos que, a su juicio, afectan tanto a la ejecución de la infraestructura como a los sistemas de control.

En La noche de Cuesta, Franco ha afirmado que no da "crédito" ante la información conocida, detallando que "la soldadura estaba mal ejecutada" y que "no había inspectores". Además, ha añadido que el carril utilizado "no está certificado y no se sabe, no hay factura ni nada".

El experto ha insistido en la gravedad de este extremo, cuestionando el origen del material: "¿De dónde lo han sacado?", llegando a ironizar con que "lo hayan comprado en Aliexpress", aunque reconociendo que no entiende cómo podría haberse producido esa situación.

Fallos en soldaduras y ausencia de control

Franco ha alertado también sobre la peligrosidad de las soldaduras empleadas, señalando que "ese tipo de soldaduras es la peor, es la menos segura" y que, al depender en gran medida del factor humano, "es muy proclive al error". Por ello, ha criticado que "hay que tomar muchas más medidas" de control, algo que, según ha denunciado, no se hizo: "Entonces, lo que hacen es no tomar ninguna".

Asimismo, ha puesto el foco en la falta de supervisión técnica, aludiendo a que las soldaduras se realizaron "sin que la persona [estuviera] calificada, sin que la inspeccionaran, sin revisarlas".

Dudas sobre la custodia de pruebas

El ingeniero ha cuestionado igualmente la gestión posterior al accidente, especialmente en lo relativo a la conservación de pruebas. "En el sitio del accidente no estaba vigilado para que no se llevaran las pruebas", ha señalado, mostrando su incomprensión ante lo ocurrido.

En este sentido, ha recalcado la importancia de la cadena de custodia: "No puede faltar, tienes que garantizar que eso es lo que había en aquel momento del accidente".

Críticas al sistema de seguridad ferroviario

En relación con los sistemas de supervisión, Franco ha sido contundente al calificarlos como "una chapuza". Según ha explicado, no es adecuado "medir niveles de tensión como un sistema para detectar si se ha roto la vía o no", ya que "eso solamente sirve para detectar si se ha roto del todo, pero no a medias".

Como alternativa, ha defendido el uso de tecnologías más avanzadas: "Lo que tienen que hacer es poner un sistema aplicando la tecnología del siglo XXI, no la del XVIII", basado en el análisis de ruidos generados por el paso de los trenes, lo que permitiría detectar fallos de forma más fiable. A su juicio, la raíz del problema es clara: "No les preocupa la seguridad".

Finalmente, Franco ha apuntado a la posibilidad de que los hechos tengan consecuencias judiciales. Preguntado por si esta situación podría derivar en responsabilidades penales para responsables políticos, ha respondido: "En mi opinión, con la ley en la mano, sí". No obstante, ha matizado su respuesta con cautela al añadir: "Ahora, con los jueces que tenemos, no sé".