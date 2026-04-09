Un ingeniero alerta de que las negligencias en las vías siguen tras Adamuz: "No hay planificación ni mantenimiento"

El director del departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, Salvador García Ayllón, ha asegurado en La noche de Cuesta que las investigaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz apuntan de forma clara al estado de la infraestructura, descartando otras hipótesis.

Durante su intervención, Salvador García Ayllón ha afirmado que, a nivel técnico y judicial, "queda claro que la problemática está en la vía", una vez descartadas otras posibles causas.

El experto ha explicado que se trata de una cuestión de infraestructuras y que, por tanto, implica responsabilidad del Ministerio, subrayando además un elemento clave: la rotura no se produjo en el momento del accidente.

"La vía no rompió el día del accidente, el día de antes ya estaba rota", ha señalado, añadiendo que el deterioro era progresivo y venía de "días, semanas o meses antes".

Un fallo progresivo por falta de mantenimiento

El ingeniero ha detallado que este tipo de fallos no se producen de forma brusca, sino por fatiga del material: "Las infraestructuras ferroviarias rompen por fatiga, no por una rotura brusca", salvo en casos excepcionales que no concurren en este caso.

En ese sentido, ha indicado que el problema no era solo detectarlo el día previo, sino que "tenía que haberse descubierto días o semanas antes o meses antes".

Dudas sobre la supervisión y las inspecciones

Respecto a los sistemas de control, Salvador García Ayllón ha advertido de múltiples irregularidades detectadas en los informes conocidos.

Entre ellas, ha mencionado que las inspecciones realizadas no habrían cubierto la zona donde se originó la rotura: "Es posible que no se hubiese auscultado nunca desde que se ejecutó la obra".

Además, ha señalado que algunas revisiones se habrían centrado en puntos distintos al lugar del descarrilamiento, lo que cuestiona la eficacia de los controles.

"Una degradación del sistema"

El experto ha enmarcado el accidente en un proceso más amplio de deterioro de la red ferroviaria, afirmando que el sistema ha sufrido "una pérdida de resiliencia" en los últimos años.

Según ha explicado, este deterioro ya se había manifestado en problemas previos como pérdida de puntualidad, vibraciones o incidentes en la misma línea, que ha definido como una de las más antiguas y con más incidencias.

Falta de planificación y aumento del tráfico

Salvador García Ayllón ha apuntado también a problemas de gestión, señalando que se ha incrementado el tráfico ferroviario sin un aumento equivalente en el presupuesto de mantenimiento.

A su juicio, esta situación responde a "una mala gestión de la infraestructura y mala planificación", lo que ha derivado en un sistema más vulnerable.

Sobre las posibles responsabilidades, el ingeniero ha indicado que la responsabilidad política "es manifiesto", al considerar que la infraestructura llevaba tiempo mostrando signos de deterioro.

En cuanto a una eventual responsabilidad penal, ha señalado que deberá determinarla la justicia, en función de si se han incumplido protocolos o normativas técnicas.

Riesgo de nuevos incidentes

Por último, ha advertido de que lo ocurrido no es un caso aislado, ya que se produjo "en una situación de tráfico ordinario, en una vía ordinaria".

En este sentido, ha alertado de que, si no se corrigen los problemas de mantenimiento e inspección, "puede seguir ocurriendo mañana mismo" en otros puntos de la red ferroviaria.