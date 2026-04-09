El almirante Garat desvela los pasos que seguirán EEUU e Irán para una desescalada: "Los objetivos están logrados"

El almirante retirado Juan Rodríguez Garat ha estado en La Noche de Cuesta para hablar sobre la última hora de la guerra de Irán y la situación de Estados Unidos y de su presidente Donald Trump.

"Lo único que parece estar de acuerdo, y lo digo por los hechos, no por las palabras, es en el alto el fuego. Y eso es lo que le da solidez, precisamente, a este proceso de alto el fuego, porque yo creo que ambos se dan cuenta de que, aunque políticamente están exactamente en las mismas condiciones en las que antes de empezar la guerra, desde el punto de vista militar la lógica de la guerra ya se ha terminado. Estados Unidos ha destruido todo lo que podía destruir desde el aire y no va a desembarcar, e Irán tampoco puede hacer nada para evitarlo", ha comenzado diciendo Garat.

"Por lo tanto, la guerra es tan asimétrica ya que no les queda dónde hacerse daño el uno al otro y no tienen más remedio que buscar una negociación en la que, evidentemente, no están de acuerdo en nada y no se pondrán de acuerdo seguramente en nada, pero ¿qué van a hacer? Al final, esto será una fase más en un proceso de 47 años que llevan ya enfrentados y que no terminará hasta que la propia dinámica interna de Irán haga que cambie esa región", ha explicado el que fuera almirante.

"La solución militar no está en la mano, ya no les quedan muchas armas con las que hacerse daño. No hay ninguna arma que pueda tener Estados Unidos ahora que presione lo suficientemente a Irán para que se rinda, porque hay que darse cuenta de que el régimen lucha por su existencia. Si cede, acabarán ahorcados. Es decir, su vida la que está en juego", ha insistido.

"Hemos visto lo que le ha pasado a Saddam Hussein o a Muamar el Gadafi. Ellos no están, como en Washington, pensando si va a subir o no la gasolina. Están pensando si van a salir vivos de esto, no se van a rendir. Y tampoco ellos pueden hacer nada, evidentemente, por atacar a Washington, más que lo que están haciendo, que es cerrar el Estrecho de Ormuz, sabiendo que eso y el tiempo les puede conseguir que el presidente Trump les deje o renuncie al derribo del régimen que les había prometido y se conforme con lo que buenamente pueda conseguir".

"El Estrecho de Ormuz terminará abierto. En cuanto a los bombardeos, estas situaciones… la tregua no es más que el prólogo de una situación de desescalada que conviene al mundo. Y terminará completamente abierto y terminará cumpliéndose lo mismo que en el Estrecho de Gibraltar: el derecho marítimo internacional impide que nadie ponga límites por pasar por un estrecho internacional. Eso va a ocurrir. Tardará quizás algunas semanas, pero va a ocurrir, no tengo duda", ha tranquilizado.

"Cada uno cantará victoria. Y es realmente lo que era de esperar al principio de esta guerra, porque la verdad es que es difícil pensar cómo pudo seguramente Israel convencer a Estados Unidos de que iba a poder derribar al régimen. Pero lo que sí que es cierto es que lo que ha hecho Estados Unidos, que no es la solución ideal porque no existe, porque no está dispuesto a derramar la sangre necesaria ni suya ni de sus enemigos".

"Las amenazas de llevar a Irán a la edad de piedra eran evidentemente de boquilla. No está dispuesto a derramar esa sangre Estados Unidos y entonces lo que puede conseguir ya lo ha conseguido. Qué duda cabe de que al régimen le ha destruido una buena cantidad de sus misiles balísticos, los volverá a recuperar, desde luego. Habrá retrasado otro poco más su programa nuclear y habrá metido quizá un poco de miedo a los líderes del régimen islámico que saben que el presidente Donald Trump no siempre cumple las amenazas, pero a veces sí", ha afirmado el almirante.

"Por lo tanto, al final es posible que si los líderes de Irán aprenden esa lección y el presidente Donald Trump aprende también la suya propia, que es que la fuerza militar no le garantiza victorias absolutas cuando no está dispuesto a ampliarla absolutamente, pues yo creo que la consecuencia de todo esto puede no ser tan mala como ahora nos puede parecer", ha concluido Garat.