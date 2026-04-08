La última revelación de la Guardia Civil sobre el accidente de Adamuz acorrala a Óscar Puente: "Hay negligencia"

Daniel Portero, experto e ingeniero, ha estado en La Noche de Cuesta para hablar sobre el accidente ferroviario de Adamuz donde murieron 46 personas y que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez por la inacción ante el mal estado de las vías.

"Tenemos mecanismos de detección que son de terceros, porque cuando se produce una caída de tensión de un 25% que no se detecte es un error. Y claro, la pregunta que surge aquí es: si ha mantenido el voltaje durante tantísimos días de manera continuada, salvo cuando pasaba un tren —el sistema lo que hace es ponerlo a cero, y es la manera de controlar cuándo pasa un tren y otro—, pero de repente, cuando ni pasa un tren para un sitio ni pasa para otro, justo 22 horas antes hay una disminución del 25% del voltaje, y eso no ocurre en ningún momento durante este mes ni el anterior, y aquí nadie se da cuenta de nada", ha criticado el ingeniero.

"Lo que está claro es que existe una microrrotura previa a la gran rotura, y por eso las corrientes no circulan de manera correcta. No puede circular de forma correcta y se pierde esa parte del voltaje. Ese era el principio de la rotura, y esa rotura avisó 22 horas antes. Pero hay un dato del informe, que está en la página 35 del informe de la Guardia Civil, que dice claramente que el día 21 de noviembre de 2025 se identificó un defecto de aceleración vertical justo donde está la soldadura", ha afirmado Portero.

El ingeniero ha explicado en qué consiste la aceleración vertical: "Cuando hay una diferencia de nivel entre dos raíles, es decir, que puede haber una microrrotura y milésimas de diferencia, justo en esa soldadura, al haber un defecto, un pequeño escalón aunque sea milimétrico, se produce una aceleración vertical enorme. Superó absolutamente los límites. El límite es 30 metros por segundo cuadrado y la medición que se hizo el 21 de noviembre, con esa auscultación dinámica por parte del Ministerio de Fomento, fue de 40 metros por segundo cuadrado. Es decir, la superó con mucha amplitud, dos meses antes del accidente".

"No se hizo nada. Durante 45 días nadie hizo nada, cuando se sabía que había un defecto vertical justo en el punto donde se produjo la rotura. Es decir, aquí hay un problema claro de negligencia técnica. Tenían conocimiento los técnicos y, evidentemente, el Ministerio de Fomento", ha criticado Portero.

"Negligencia del Ministerio de Transportes"

"Si esto es un hecho medible por parte del juzgado, yo creo que hay que investigarlo. Porque lógicamente, si ahí había un defecto y no se corrigió, existe claramente una negligencia por parte del Ministerio de Transportes. Y claro que tiene que dimitir el Ministerio de Transportes y todo su equipo, empezando también por el presidente de ADIF. Porque ellos tenían conocimiento y ya la Guardia Civil apunta claramente a ese punto: justo donde estaba la soldadura había un defecto de aceleración vertical. Y eso es una prueba más que suficiente como para demostrar la negligencia por parte del Ministerio de Transportes".

"Cada vez que veo al Ministerio de Transportes defender que puede haber una rotura del carril, todo apunta claramente a la soldadura. Cuando se habla de la auscultación y la revisión de los carriles, visualmente existen fotografías donde la rebaba —lo que sobresale de la soldadura—, en el punto donde se rompe, estaba por fuera", ha explicado.

"Y lo que estaba por fuera no era un material adecuado: eran unas cenizas, un material externo que no debía ser el que uniera esas dos vías. Eso existe, existen fotografías que yo he echado de menos en el informe de la Guardia Civil y que espero que en algún momento salgan", ha añadido Daniel Portero.