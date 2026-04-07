La Guardia Civil estalla contra Marlaska por gastarse 872.000 € en su imagen: "Con eso tendríamos una jubilación digna"

La portavoz de JUPOL, Laura García, ha criticado en La noche de Cuesta el gasto del Ministerio del Interior en una campaña audiovisual valorada en casi 872.000 euros, vinculándolo a un intento de mejorar la imagen del ministro Fernando Grande-Marlaska tras las críticas de policías y guardias civiles.

Durante la entrevista, García ha cuestionado la prioridad de este gasto frente a las necesidades operativas de las fuerzas de seguridad. "Es básicamente hacerse propaganda para limpiar su imagen", ha afirmado, señalando que los agentes no confían en este tipo de iniciativas y que los ciudadanos demandan seguridad en las calles, no postureo pagado con sus impuestos.

Falta de medios

La portavoz de JUPOL ha denunciado carencias materiales y económicas en el trabajo diario de policías y guardias civiles, especialmente en la lucha contra el narcotráfico. Según ha explicado, los agentes se enfrentan a delincuentes con mejor equipamiento: "Los narcos tienen un material infinitamente mejor que el nuestro", ha señalado, mencionando la falta de chalecos adecuados, placas balísticas o escudos de protección.

Asimismo, ha asegurado que muchos agentes deben costearse gastos de su propio bolsillo debido a retrasos en dietas y compensaciones. Además, ha sentenciado que el presupuesto destinado a la campaña audiovisual podría haberse invertido en mejorar recursos materiales o condiciones laborales.

García ha defendido la convocatoria de movilizaciones por parte de sindicatos policiales, animando a la participación en la manifestación prevista en Puerta del Sol el próximo 18 de abril. Según ha indicado, estas protestas buscan denunciar tanto la falta de medios como la situación salarial de los agentes.

También ha insistido en la reivindicación de la equiparación salarial y una jubilación digna, subrayando que ese tipo de inversiones serían más necesarias que campañas de comunicación institucional.