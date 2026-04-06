Serafín Giraldo ante el intento de violación de un marroquí a una joven: "La impunidad con la que actúan es tremenda"

El inspector de Policía y portavoz de H50, Serafín Giraldo, ha alertado en La noche de Cuesta sobre el incremento de los delitos sexuales en España y ha vinculado este fenómeno a la impunidad, la lentitud judicial y factores culturales, en declaraciones en una entrevista radiofónica.

Giraldo ha descrito el perfil de un agresor sexual recientemente investigado, al que calificó de actuar con total ausencia de miedo: "La impunidad con la que actúa es tremenda", ha señalado, añadiendo que se trata de individuos que "no tienen miedo a las consecuencias penales" y que "no se preocupan de ocultar los indicios".

En este sentido, ha diferenciado este tipo de delincuentes de otros agresores que sí tratan de evitar ser detectados. "En estos casos no. Es que le da igual", ha afirmado, insistiendo en que se comportan como "cazadores".

"14 violaciones diarias" y un aumento desde 2017

El portavoz de H50 ha aportado cifras para ilustrar la evolución de estos delitos. Según ha explicado, actualmente se registran "5.400 violaciones al año", lo que equivale a "14 violaciones diarias, una cada hora y media".

Giraldo ha subrayado que este dato supone un fuerte incremento respecto a años anteriores: "En el año 2017 teníamos 1.382", ha recordado, para concluir que "se han multiplicado por cuatro las violaciones".

Asimismo, ha señalado que los extranjeros están "sobrerrepresentados" en este tipo de delitos. "Cometen cuatro o cinco veces más violaciones que los españoles", ha afirmado, detallando que, de los 13.767 detenidos por delitos sexuales en 2023, "un 62% eran españoles y un 37%, más o menos un 40%, eran extranjeros".

Sin embargo, ha matizado que ese porcentaje adquiere otra dimensión al compararlo con el peso demográfico: "Ese 40% representa el 12% de la población total", ha explicado.

"La ocultación estadística favorece el delito"

Giraldo ha sido especialmente crítico con lo que considera una falta de transparencia en los datos. "Esa ocultación estadística lo que hace es favorecer el delito", ha asegurado de forma tajante.

A su juicio, no abordar las causas reales del problema impide su prevención. "Hay razones culturales que explican las violaciones y esto no se puede ocultar", ha afirmado, señalando que existen diferencias entre culturas en la concepción de la mujer.

Además, ha apuntado a otros factores que, en su opinión, contribuyen al aumento de estos delitos, como la lentitud del sistema judicial: "Las penas aquí tardan muchísimo" y "los castigos son inferiores a los de los países de origen", ha indicado.

También ha criticado las condiciones del sistema penitenciario español en comparación con otros países: "Aquí las cárceles son auténticos paraísos en comparación con países de origen".

Por último, ha lamentado la falta de reacción social ante estos datos: "Hay una falta de condena expresa. Nadie se atreve a decir lo que yo estoy diciendo ahora", ha concluido, insistiendo en que la información que maneja "son datos oficiales".