¿Se acerca el fin de la guerra de Irán? La predicción que hace la bolsa y el dato que tienes que saber interpretar

Eduardo Bolinches, analista económico, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para hablar sobre la crisis económica que está generando la guerra de Irán y como están evolucionando los mercados a raíz del conflicto.

"Pues bien, bastante bien. Reacción alcista en línea con las plazas europeas potentes, aunque se está alejando un poquito de máximos del día. Es decir, que el inversor cortoplacista, el de intradía, para entendernos, hace caja. Apostó por esto ayer, ha salido bien y prefiere irse a dormir con el dinero en el bolsillo", ha explicado Bolinches.

"Es que ya lo conocemos: viene el lobo, que viene el lobo… Cuando sea de verdad, ya veremos. Pero bueno, hoy el mercado ha comprado la idea de Donald Trump de que efectivamente van por buen camino las conversaciones, y yo creo que eso es lo que realmente ha gustado al mercado. Que Irán reconoce oficialmente que se han puesto en contacto con ellos, porque hasta ahora todo era a través de países interpuestos. Y yo creo que eso es lo que más ha gustado", ha añadido.

"Las bolsas cambian cada minuto y Donald Trump cada 30 minutos, así que no me atrevo a asegurar que bajen los precios. El mercado compra la idea de que sí, que hemos visto el suelo. Y esto es importante: los mínimos de la semana pasada han sido el suelo de este susto, de este mal sueño, y a partir de aquí tocaría remontar".

"Pero ojo, porque se ha relajado muy poco lo que realmente importa. La deuda del Tesoro estadounidense a 30 años está en el 4,91. La zona de peligro es el 5, es decir, está a la vuelta de la esquina. Y el bono a 10 años está en el 4,32. Tampoco es para celebrarlo. Por eso digo que es un sí, pero con cautela, con la boca pequeña. Esto hay que confirmarlo".

"Hemos dado la referencia de los bonos, que para mí es lo más importante, y luego está el barril de petróleo. El Brent se ha relajado, está en 99,5 dólares. No está mal, pero de ahí a los 70 dólaraes de hace cinco o seis semanas, antes de la tensión bélica, va a pasar tiempo. La desescalada del petróleo va a durar".

"Yo creo que un mes para volver a donde estaba. El petróleo puede volver a una zona de 80 dólares en un mes tras un acuerdo de paz. Pero hay que ver las condiciones. Irán quiere garantías en lo que firme. La última vez que negociaron, les bombardearon, así que es lógico que desconfíen", ha explicado el analista económico.

"Pero bueno, las petroleras estadounidenses cayendo un 4%, el petróleo un 2,5%, es decir, que hoy el mercado compra la idea. Pero esto ya sabes, cada día es un capítulo nuevo", ha concluido.