Luis María Pardo da las claves sobre el juicio de Begoña Gómez: "Hay muchos indicios para que la condenen"

Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para hablar sobre el vía crucis judicial de Begoña Gómez, la pentaimputada y mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"La Audiencia Provincial lo que vino a decir al juez Juan Carlos Peinado no es que no hubiera indicios, sino que tenía que fundamentar mejor el auto de transformación del Tribunal del Jurado, que es lo que ha hecho y lo que se ha producido hoy. Resulta que estos cinco delitos que se han venido imputando a la señora Begoña Gómez... cabe recordar que hace dos años todo empezó con que era un bulo, que era el fango".

"Luego el fango ya no quedaba bien porque pasó la DANA de Valencia, entonces empezaron a transformar un poco la situación, pero la realidad es que hoy nos encontramos con la mujer del presidente del Gobierno de España que está pentainputada por cinco delitos que pueden superar más de diez años de prisión, que se va a enfrentar a un tribunal del jurado, a no ser que cambie de manera impredecible la situación, y a un tribunal del jurado que condena el 90% de las veces los delitos por los cuales ha sido imputada", ha advertido Luis María Pardo.

"Así que yo creo que la situación, por mucho que se quiera vender por parte del Gobierno y por parte del entorno del presidente del Gobierno de que no hay nada, es justamente lo contrario. Hay muchos indicios que pueden apuntalar que Begoña Gómez pueda ser finalmente condenada en un procedimiento judicial del tribunal del jurado", ha añadido el presidente de Iustitia Europa.

"El 90% de la instrucción ha sido ratificada por parte de la Audiencia Provincial, pero lo que es más importante es que en lo nuclear, lo fundamental, donde se encontraba la argumentación jurídica, la Audiencia Provincial no le ha reprochado eso al juez Juan Carlos Peinado. Le ha reprochado, en alguna manera o en algún auto donde se han llegado a estimar los recursos de la defensa, que no había sido argumentado adecuadamente", ha defendido Pardo.

"Eso no quiere decir que el juez Juan Carlos Peinado no haya tenido un trabajo o una instrucción, a mi modo de ver, impecable, sino que en determinadas ocasiones, en instrucciones como esta, que son de decenas de tomos con miles y miles de folios, el juez instructor a veces no ha fundamentado o argumentado bien alguna actuación. La Audiencia le dice que argumente mejor, y en ese punto es donde nos encontramos hoy: otra vez en la vuelta al procedimiento para el Tribunal del Jurado", ha insistido Pardo.

"Y lo que tengo claro es que Begoña Gómez va a ir a la Audiencia Provincial en el sentido de que tendrá que ser un tribunal de la Comunidad de Madrid, de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, el que acabe juzgando a la mujer del presidente del Gobierno", ha augurado.

Sobre la Fiscalía ha lamentado su actuación y ha dicho que depende del Gobierno. "Por eso es tan importante que la Fiscalía sea independiente, sea neutral, sea objetiva. Por eso es muy importante que los propios fiscales, que lo saben, no se vean sometidos a las órdenes jerárquicas y que realmente funcionen como una estructura independiente", ha alertado.

"Porque en un procedimiento como el de Begoña Gómez, cuando lo fundamental es que la Audiencia Provincial de Madrid ha reiterado hasta la saciedad que la instrucción es idónea, proporcional y necesaria, porque existen indicios de la posible comisión de varios delitos, llama la atención que la Fiscalía haya decidido ponerse una venda respecto de todo lo que está sucediendo, cuando la Audiencia Provincial está diciendo que sí pueden existir indicios para llevar a cabo la instrucción. Esto es una contradicción. Entonces nos tenemos que preguntar de una vez: ¿a quién está obedeciendo la Fiscalía?", se ha preguntado el presidente de Iustitia Europa.

Sobre que una de las distintas acusaciones populares, una en concreto, la de Manos Limpias, se acabe de unir al criterio de la Fiscalía, Pardo ha dicho que "se lea Manos Limpias el último auto de la Audiencia Provincial, y todos los anteriores, porque creo que no los han analizado. Y por otra parte, yo y las acusaciones populares hemos estado unificadas. Primero con Vox y ahora con Hazte Oír, y por mi parte y por la de Iustitia Europa creo que se ha hecho un trabajo verdaderamente magnífico por parte de ambas. No voy a cambiar mi criterio".

"Así que lo que le pido a Manos Limpias es que, si tiene alguna objeción, se lea los autos de la Audiencia Provincial, porque queda más que acreditado que existen indicios para poder investigar si esas personas son responsables de varios delitos", ha insistido.

"Nosotros seguiremos trabajando para llevar a la mujer del presidente del Gobierno ante un tribunal del jurado, y también a la asesora, puesto que entendemos que existen indicios de que pudiera haber sido responsable. Ya veremos en qué grado de autoría o participación en los cinco delitos que se le imputan también a Begoña Gómez", ha concluido Luis María Pardo.