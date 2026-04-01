Florentino Portero explica las consecuencias que puede tener la 'batalla antiamericana' de Sánchez

Florentino Portero, experto del mundo de la geopolítica, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para hablar sobre el peligro que sufren los territorios españoles de Ceuta y Melilla ante la presión de Marruecos y la relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Estados Unidos.

"La posición de España no es coincidente con la de otros estados europeos. Una cosa es no estar de acuerdo con Estados Unidos y otra es jugar la carta antinorteamericana. Francia, Italia o Reino Unido han tenido diferencias con Estados Unidos, pero en ningún momento estos gobiernos han movilizado a la gente contra Estados Unidos. Para nada. El tema español es singular y en Washington se valora de esa manera. Las críticas a España no son equivalentes a las que escuchamos en estos momentos contra Francia, Italia o Reino Unido. Son cosas distintas", ha advertido Portero.

"Evidentemente, nosotros tenemos una relación muy estrecha con Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo y eso quiere decir que hay una dependencia por nuestra parte de información de inteligencia que procede de Estados Unidos y que se canaliza directamente o indirectamente a través de la OTAN, llegando al CNI, a la inteligencia militar, al CIFAS y a los Cuerpos de Seguridad del Estado", ha añadido el experto internacional.

"Estados Unidos puede pensar que ya no es necesario colaborar tanto con España porque no somos un buen socio. Al mismo tiempo, nuestras empresas ganan mucho dinero en Estados Unidos y pueden encontrarse con que, si están compitiendo por un contrato, lo pierdan por la sencilla razón de tener detrás el sello de español. También hay importantes inversiones norteamericanas que se dirigen a Europa y que podrían venir a España, pero que de pronto deciden que es mejor ir a Italia por razones que no tienen nada que ver con análisis económicos o corporativos.", ha advertido Portero.

"Más aún, y lo estamos viendo, está el tema de Marruecos. Hay senadores que han hecho referencia a ello y son importantes porque llevan muchos años en el Senado. Si Marruecos es mejor socio, a lo mejor habrá que cuidar más a Marruecos. Recordemos que Marruecos es signatario de los Acuerdos de Abraham, unos acuerdos por los cuales países árabes están estrechando relaciones con Israel y que no fueron una iniciativa norteamericana ni israelí, sino de Emiratos Árabes Unidos, en concreto del jeque de Abu Dabi".

"Ese mismo jeque está diciendo que está dispuesto a intervenir militarmente para desbloquear el estrecho de Ormuz. Estamos hablando de estados como Arabia Saudí o Emiratos que están en la operación contra Irán y que están pidiendo a Estados Unidos que no afloje".

"Marruecos sabe dónde está y cuáles son los intereses de Estados Unidos, junto con Emiratos, Arabia Saudí, Egipto y otros estados árabes, mientras que nosotros jugamos a favor de Irán y de los islamistas de Hamás. Estados Unidos podría llegar a reconocer hipotéticamente que Ceuta y Melilla son territorio marroquí y entonces otros estados europeos, empezando por Francia, podrían seguir ese camino si consideran que Marruecos es más fiable que España", ha alertado Portero.

"Por último, no olvidemos que Estados Unidos se toma muy en serio lo que llaman su espacio hemisférico, es decir, América Latina en su conjunto. Todo lo que ocurre en torno al Foro de São Paulo y la nueva izquierda latinoamericana, de la que forman parte figuras como Rodríguez Zapatero o Pedro Sánchez, también influye. En algún momento Estados Unidos puede empezar a analizar los vínculos de España con esos grupos, algunos de ellos vinculados al narcotráfico. Pedro Sánchez, además, está alardeando de reuniones con líderes como Lula o Petro".

"De ahí viene parte de la lógica de su comportamiento antinorteamericano, porque está sirviendo una causa que no es la española, sino la del actual Partido Socialista. Esto es muy peligroso porque Estados Unidos tiene mucha información y podrían utilizarla. Muchos de ellos, si se descuidan, podrían acabar en una cárcel norteamericana. Están jugando con fuego", ha explicado el experto internacional.

"Por otro lado, Estados Unidos sabe que habrá elecciones en España en un plazo relativamente corto y mantiene contacto con el Partido Popular, por lo que distingue entre España y el actual Gobierno. De hecho, el senador Lindsey Graham siempre diferencia entre ambos. No creo que Estados Unidos vaya a tomar medidas extremadamente duras porque la situación podrían cambiar, pero hay que tener cuidado porque puede pasar lo peor", ha defendido Portero.

"La seguridad europea depende hoy de la OTAN, nos guste o no. No hay alternativa. Por eso, incluso gobiernos críticos con Trump siguen apostando por mantener la OTAN. La realidad es que no tenemos plan B", ha concluido.