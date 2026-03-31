La verdad tras la regularización de migrantes que el Gobierno no cuenta: "Esto está en las calles de España"

Alfredo Perdiguero, portavoz de JuntosPOLGC, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para analizar el caos migratorio generado por el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz de su medida para regularizar a más de medio millón de inmigrantes por la vía rápida. Perdiguero se ha pronunciado sobre la información que ha salido a la luz este martes por la cual, Europa devolvera a estos inmigrantes a España en caso de que se cuelen en sus países.

"No nos los devuelven, porque en el momento en que les regularicen, les den un NIE, ese NIE les habilita. Es decir, no van a poder hacer restricciones después de esp. Podrán exigirlas al gobierno de España antes de que ocurra. Desde el minuto uno, todos los indicados policiales y asociaciones de la Guardia Civil estamos reclamando y diciendo lo que esa barbaridad supone, ese real decreto. En primer lugar, yo sigo diciendo que esa ley, ese real decreto no puede coincidir con una ley orgánica", ha explicado Perdiguero.

"Primera, que les da igual. Segunda, que iba a hacer un efecto llamada y que iba a suponer, evidentemente, una barbaridad con respecto a lo que estaba pasando. Ya hay detenidos falsificando documentos, ya hay detenidos que han presentado documentación falsa".

"Y por tanto ya estamos avisando antes de empezar el plazo de regulación. Y ese informe que se elevó desde parte de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras al Ministro de Interior el día 3 de febrero, el 3 de febrero, en el cual decía que esa regularización suponía mínimo un millón seiscientos cincuenta mil personas, que ya se había incrementado en un 656% las peticiones o las denuncias de pérdida de documentación de los pakistaníes, en un 300% de los senegaleses, en un 200% casi de los marroquíes. Y así suma y sigue, que tuviésemos mucho cuidado a la hora de coger denuncias, este gobierno le sigue pareciendo que no hay que hacer nada", ha explicado Perdiguero.

En este sentido, "igual que un socialista, diputado socialista, dijo que a él le daba igual que se regularizase a gente con antecedentes. Eso es lo que buscan, eso es lo que quieren. La vergüenza, en ese sentido, es que les es indiferente que tengan antecedentes que no".

"Porque al final, lo que estamos diciendo y estamos advirtiendo desde el 3 de febrero, perdón, en ese informe, por parte de los responsables policiales que elevan a Marlaska, es que pueden pedir antecedentes a un país en el cual, evidentemente, se le puede dar o no, y decirle que no tiene, pero no sea de ese país, porque no puede acreditarse esa documentación", ha añadido el portavoz.

"Es decir, si de las 30.000, o de la expulsión que hay, se han ejecutado 3.000, porque el resto no tiene documentación para ser descreditado, ¿tú crees que van a tener de repente documentación para poder acreditar que llevan aquí 5 meses o un año?"

"Europa, como no llame a colación a este gobierno antes de, todo lo que diga después, es echarlo en el saco roto. Porque en el momento que se haga un NIE, aquella persona que quiere regularizarse, ese NIE la habilita por ir para toda Europa. Y por tanto, los países europeos, con el territorio de Schengen, no pueden decir que no porque no hay fronteras para los que están documentados".

"Por tanto, Europa puede decir misa y se lo va a comer con patadas. Sí que es cierto que Meloni es la primera que montó un Cristo en Europa diciendo qué barbaridad estaban diciendo con respecto a esa regulación. Y sí que es cierto que Europa se ha atado un poco más los machos para decir, díganme, explíquenme cómo es esto porque no es muy normal".

Orden de expulsión

"Pero es que, como no lo hagan antes de, después de, no va a valer de nada. Porque esa gente con el NIE puede ir a donde quiera. Pero es que ese NIE que le van a conceder, ¿por qué no puede ser válido para expulsarles con una orden de expulsión? ¿Por qué motivo no van a dejar comprobar si son del censo o no?", ha apuntado Perdiguero

"Ahora mismo no sabemos quién va a hacer esas regularizaciones. No sabemos quién va a comprobar la documentación. No sabemos quién va a comprobar si son documentos falsos o no. Y tienes en Internet un montón de páginas en las cuales se ofrecen a hacer documentación falsa a cualquiera que lo pague", ha alertado el portavoz.

"Por tanto, ¿qué están diciendo? ¿No se dan cuenta de lo que están haciendo? Un ejemplo. El menor de 13 años, violador de una niña de 14 años. Está en prisión provisional porque ha sido reconocido por objetivos y por la víctima. Tiene ocho antecedentes policiales con la agresión sexual nueve. Era un falso mena que en el centro de menores violó a la niña en la puerta del centro de menores. Está con nueve antecedentes policiales. Si que es verdad que no tiene ningún penal porque no ha salido ningún juicio todavía. Este individuo, ¿es lo que quieren en las calles de España?", se ha preguntado Perdiguero.