"La Ley Trans se ha cargado todo lo que tiene que ver con la Igualdad": la reivindicación de una feminista

Nuria Gónzalez, abogada y presidenta de la asociación feminista l´Escola, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para explicar que un policía nacional de Palma de Mallorca se ha cambiado de sexo y ha pedido que le llamen "Mari Carmen" y poder utilizar los vesturiarios femeninos.

"Toda esta basurilla de Podemos que se compone de la ley trans, de la ley del sí es sí y de la que hemos visto los efectos de la ley de eutanasia la semana pasada, que así de bien hecha estaba, que mira cómo salió… Pero la ley trans es concretamente la primera que vemos que altera cualquier tipo de garantía en función de los sentimientos de las personas", ha lamentado Nuria González.

"Yo siempre que he estudiado derecho he visto que los sentimientos y los pensamientos solo se legislaban en las dictaduras, porque los pensamientos son variables, evidentemente, y así tienen que ser, y los sentimientos más variables todavía. ¿Cómo se puede acreditar un sentimiento?", se ha preguntado.

"Este es un caso, pero por ejemplo también hay casos, y desde la asociación los hemos denunciado y los tenemos en los tribunales, que se hacen cupos de plazas públicas para personas trans que solo pueden… o sea, que lo único que tienen que demostrar es una declaración jurada de que son trans, con lo cual se altera todo el criterio de capacidad y mérito de acceso a la función pública", ha añadido la presidenta de la asociación feminista.

"O sea, hay ejemplos como este en todas partes, y es que la ley trans se ha cargado, pero así radicalmente, todo lo que tiene que ver con la igualdad en las instituciones y ante las instituciones, o sea, dentro de las instituciones y en la justicia para todos. Pero es que por la vía del hecho, al final, un juez de lo contencioso les dará la razón", ha apuntado González.

"En la ley trans de Cataluña, porque además de la ley trans España, hay sus sucursales en los sitios donde está esta gente de Podemos, Cataluña, los comunes, Esquerra y toda esta gente, han hecho una ley que aprobaron en diciembre de 2025, la última ley de la última semana del año, en la que obligan a todas las administraciones públicas a que no se separen ninguno de los baños de ningún edificio público. Porque no puede estar separado, porque se discrimina", ha criticado González.

"Imagínate lo que es eso, que tú vas a un centro cívico donde hay baños grandes, no sé si me estoy explicando las situaciones que se generan. No es un tema de que solo queremos entrar al baño, no, es que se están cargando los espacios seguros de las mujeres, porque por algo las mujeres van al baño por un lado y los hombres por el otro, porque son espacios seguros, son espacios de intimidad", ha añadido la presidenta.

"O los gimnasios públicos, o los juzgados, imagínate los juzgados de violencia de género donde no puede haber separación ni siquiera en los lavabos.En la ley trans lo que es al final es una ley absolutamente misógina, que es una ley anti mujeres, como todo lo que ha hecho Podemos con el respaldo del Partido Socialista", ha denunciado.

"Pero se está viendo claramente, y esto que son cosas administrativas, pero ya lo hemos hablado aquí alguna vez, casos judiciales en los que las mujeres van a negociar con sus agresores, agresores que se han cambiado el nombre, con todas las de la ley, y son "Pepitas" ahora, y entonces la mujer maltratada se queda sin acceso a ningún tipo de protección, porque ya no estamos ante un caso de violencia de género, violencia machista, sino que estamos ante un caso de violencia intrafamiliar", ha concluido Nuria González.