"Es ineptitud": un experto explica las claves de la actuación de Corredor tras el apagón

Juan Franco, ingeniero industrial, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para explicar lo que hay detrás del apagón, casi un año después y con los audios recientes filtrados que dejan en mal lugar al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Tienen mucho que ocultar. Ten en cuenta que la CNMC, el Ministerio de Transición Ecológica y Red Eléctrica tienen mucho que tapar, porque son señalados directamente por el informe de expertos. Dicen que tienen un carajal que nadie se aclara, que hay muchas dudas, que no lo entienden, que van tarde, que está muy regulado y que lo lógico sería que diera un funcionamiento mucho más ágil", ha explicado el ingeniero.

"Hay muchos problemas. Un problema de ellos es que Red Eléctrica no conoce la red eléctrica porque pasa una cosa: la red eléctrica es un mapa de líneas, centrales y consumidores, pero hay algo que no se ve, que es la dinámica. La dinámica tiene polos que se llaman autovalores, que indican la frecuencia de oscilación, y a la vez todo el control distribuido".

"Y otra cosa que dice el informe es que hay que estudiarlo. Porque el sistema se ha demostrado, ante cualquier mínima variación tiende a oscilar mucho y no existe la amortiguación necesaria. Precisamente es lo que pasó: la tensión osciló porque no hay amortiguadores, porque no se conocen los modos de oscilación dependiendo de qué es lo que hay. Y además la central solar, y no solo la central solar, sino las conexiones, por ejemplo con Francia, que se hacen con corriente continua y hay inversores, tienen un grave problema y es la gestión de la corriente reactiva. Es decir, las centrales solares no solo no la gestionan, sino que la perturban, pero eso es por ley", ha explicado Juan Franco.

"Es que es increíble. Y la pena es que los políticos no se lean el informe". "Es que no hace falta conectar gas. Lo que hace falta es poner máquinas síncronas que no tienen que estar conectadas a ningún generador. Y poner el famoso StatCom, que es un sistema que lo que hace es que cualquier necesidad que haya de energía reactiva la suministra al instante. Entonces, no hace falta meter gas. Lo que hace falta es poner los elementos necesarios para que la red sea estable. Nada más", ha añadido el ingeniero.

"Es ineptitud. Estas máquinas no son caras. Es que cuando desmantelan las térmicas, lo que hay que hacer es dejar los generadores. Eso es como un motor también, es una máquina síncrona. Entonces empieza a dar vueltas, genera toda la corriente reactiva, que no necesita consumo adicional. O sea, no necesita una térmica detrás ni nada. Y eso te genera la potencia reactiva que necesitas, te da la inercia que necesitas y tienes todo lo necesario en las redes. Es que no tiene por qué ser inestable, es que lo han hecho fatal", ha criticado Juan Franco.

"Lo que no entiendo es por qué no están cambiando la red eléctrica. Sé que hay inversiones previstas, que tenían que haberse hecho hace 10 años, pero no sé cuándo las harán y hasta que no las hagan vamos a estar igual que ahora, metiendo gas", ha concluido Juan Franco.