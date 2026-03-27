La verdad de la detención de Mbayé que Podemos quiere ocultar: "Agredió a policías, los vecinos los pegaron"

La portavoz de Jupol, Laura García, ha relatado en detalle cómo se ha desarrollado la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye. García ha desmentido las acusaciones de racismo y abuso de autoridad vertidas por el detenido y ha denunciado la presión política y mediática que ha provocado su puesta en libertad inmediata pese a haber dejado cinco agentes heridos.

En La Noche de Cuesta, García ha rechazado de plano el relato del Serigne Mbaye. "Estamos viviendo una época en la que se criminaliza a los policías por hacer su trabajo, por hacerlo bien, de forma correcta y sujeta a derecho, y aquí se da voz a los que supuestamente han cometido delitos", ha afirmado. Ha aprovechado, además, para advertir que este tipo de situaciones "pueden crear precedentes muy, muy, peligrosos".

Un operativo que acabó en caos

La portavoz ha explicado que todo comenzó con la llamada de un vecino del barrio de Usera, una zona con una orden de servicio expresa por el elevado número de robos en el interior de vehículos. El vecino describió a dos hombres merodeando y mirando el interior de los coches. Los agentes, que iban de paisano, los localizaron, comprobaron que coincidían con la descripción y fueron a identificarlos. "Uno de ellos colaboró. Mbaye, sin embargo, lejos de colaborar, agredió a los compañeros, se negó a identificarse en reiteradas ocasiones y no paró a pesar del alto policial", ha explicado.

La situación se complicó al llegar al domicilio del detenido. "Empezó a dar voces, los vecinos salieron, llamaron a más vecinos, y los compañeros se encontraron allí solos con diez o doce vecinos que les pateaban, les daban golpes y puñetazos, intentando impedir la detención. Hasta que llegó el apoyo lo pasaron realmente mal", ha descrito García.

Violencia y trato diferenciador

El operativo acabó requiriendo un despliegue muy superior al habitual. A los dos primeros agentes se sumaron tres vehículos más y, posteriormente, al menos dos furgonetas de la Unidad de Prevención y Reacción, con seis efectivos cada una, después de que los simpatizantes del Mbaye se concentraran ilegalmente a las puertas de la comisaría. En total, cerca de una veintena de agentes movilizados. "Se concentraron ilegalmente en la puerta de comisaría como si allí se hubiera secuestrado a alguien", ha señalado García, y ha recordado que entre los presentes estaba la diputada de Podemos Ione Belarra.

Pese a que los detenidos acumulaban cargos por atentado a agentes de la autoridad y lesiones a cinco policías, fueron liberados de forma inmediata. "Lo que no es normal es que se les ponga directamente en libertad", ha denunciado García. "¿Cómo se lo van a tomar ellos? Pues que mañana la vuelvo a liar, porque aquí tengo un paraguas y no pasa nada", ha dicho.

La portavoz ha concluido planteando una comparación incómoda. "Cabe preguntarnos si con otros detenidos que no se llamaran Mbaye, hubieran pasado la noche en el calabozo", ha afirmado. Por último, ha señalado que la labor policial no puede quedar en entredicho "por hacer tu trabajo bien".