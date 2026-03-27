Daniel Portero estalla contra Oscar Puente por caos ferroviario: "Debería ser imputado"

El ingeniero de caminos y presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha exigido la imputación del ministro de Transportes, Óscar Puente, por su presunta responsabilidad en la obstrucción a la investigación del accidente de Adamuz, y ha respondido con dureza a las declaraciones del ministro, que describió su comparecencia parlamentaria de 12 horas como "una tortura".

En La Noche de Cuesta, Portero no ha ocultado su indignación. "La tormenta lo que tendría que hacer es convertirse en un rayo y que se acabara ya todo esto", ha afirmado, antes de cargar contra la capacidad del PSOE para seguir como si nada después de cada escándalo: "Lo de la resiliencia yo creo que lo inventó el PSOE. Son capaces de hacer lo peor y volver al mismo estado de la situación como si no hubiera pasado nada".

Portero ha ido más allá del accidente en sí para señalar lo que considera un segundo caso dentro del caso. "Aquí hay una clara obstrucción a la justicia desde el primer momento", ha afirmado, denunciando la manipulación de pruebas materiales. "Cuando tú interceptas las pruebas, las manipulas y las devuelves en un estado absolutamente diferente... y estamos hablando de soldaduras de vías que han sido manipuladas", ha dicho. Según Portero, la juez debe tenerlo en cuenta, y si además existe una orden judicial que implique al Ministerio de Transportes, la conclusión es clara: "El máximo responsable ya sabemos quién es: ese que está todo el día quejándose y que dice que no para de llorar. Ese debería ser imputado. Es el ministro de Transportes, Óscar Puente".

Más allá de las víctimas

El ingeniero ha puesto en perspectiva el alcance real del desastre. El accidente de Adamuz ha ahuyentado en febrero a más de 214.000 viajeros de los corredores de alta velocidad, y sus consecuencias se extienden a ámbitos que van más allá del transporte. Ha recordado, también, que España ha perdido la sede de la Agencia Aduanera Europea en parte por el estado de su red ferroviaria, y que él mismo ha tenido que ir en coche a Málaga por primera vez en su vida. "Estás dejando fuera de servicio a toda España", ha señalado.

Frente a ese panorama, ha insistido en la obscenidad de que el ministro se presente como víctima. Mientras se siguen retirando tramos de vía, mientras la juez trata de averiguar quién dio las órdenes y mientras el AVE a Málaga permanece cortado, Óscar Puente se queja de haber tenido que dar explicaciones durante 12 horas. "Que este señor diga que se siente atormentado es increíble", ha concluido.