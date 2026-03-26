Un agricultor estalla contra la "trampa" del Gobierno en las ayudas: "Sirven para 3 días y el resto a fondo perdido"

El agricultor Cipri Guillén, agricultor en Arganda del Rey, ha destripado ante Carlos Cuesta la letra pequeña del decreto de ayudas que ha aprobado el Gobierno tras el encarecimiento del gasóleo por la guerra de Irán. Ha señalado que la compensación que recibirá apenas le dará "para tres días de tractor".

En La Noche de Cuesta, Guillén ha sido directo desde el primer momento. "Para ser claro y cristalino: las ayudas que nos han dado me van a servir para tres días de tractor desfondando una tierra para poner un viñedo. El resto de días, a fondo perdido", ha afirmado.

El agricultor ha revelado que las medidas aprobadas no son nuevas. "Estas medidas son exactamente las mismas que las que se utilizaron en la guerra de Ucrania. Han estado 20 días para sacar unas medidas que ya tenían escritas y decididas desde hace cuatro años", ha denunciado.

El problema, según Guillén, es que el contexto es completamente distinto. Cuando se aplicaron por primera vez, el barril de petróleo estaba a 146 dólares y el gasóleo a 1,20 euros; ahora el petróleo está a 100 dólares y el gasóleo a 2 euros en los surtidores. "Estas medidas no tienen sentido que se apliquen de una guerra a otra guerra", ha sentenciado.

La trampa de los 365 días

Guillén ha explicado con detalle el mecanismo por el que la compensación resulta irrisoria. Su explotación consume 14.000 litros de gasóleo al año. Para calcular la ayuda, el Gobierno ha dividido ese consumo entre los 365 días del año. "Yo no trabajo 365 días encima del tractor. Tengo unos hijos, tengo una familia", ha señalado. En ese sentido, ha subrayado que lo razonable habría sido dividir entre los días laborables reales, aproximadamente 240. Al repartirlo entre 365, el consumo diario queda fijado en 38,3 litros, que multiplicados por los 90 días de vigencia del decreto y por los 20 céntimos de compensación, arrojan un resultado de 690 euros. "Y luego tienen el morro de multiplicarlo por 0,20 céntimos, que es la noticia que dan todos los medios como si nos fueran a hacer una rebaja en el momento de la descarga", ha protestado.

Más allá del cálculo de las ayudas, Guillén ha apuntado a otro elemento que considera deliberado: el retraso de tres semanas en aprobar el decreto. "Solo con el gasóleo agrícola se han sacado 300 millones de euros en esos 20 días. Esas son las cifras que se manejan", ha afirmado. A su juicio, ese tiempo de espera no fue casual sino recaudatorio.

El agricultor ha concluido reclamando que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) actúe ante una situación que considera anómala. Los depósitos de las refinerías estaban llenos cuando estalló el conflicto y el petróleo tarda entre 60 y 90 días en refinarse, lo que hace difícil justificar la velocidad con la que se trasladó el encarecimiento al surtidor. "No es normal lo que ha pasado", ha concluido.