La dura advertencia de una abogada sobre la eutanasia de Noelia y sus consecuencias: "Es grave el precedente que sienta"

La abogada y presidenta de la asociación feminista L'Escola, Nuria González, ha cargado con dureza contra las instituciones tras la aplicación de la eutanasia a Noelia, una joven de 25 años que quedó parapléjica tras arrojarse desde un quinto piso después de haber sido víctima de una violación múltiple en un centro tutelado. A su juicio, el Estado no le dio ninguna otra opción y se limitó a ampararla cuando decidió quitarse de en medio.

En La Noche de Cuesta, González ha dejado claro desde el principio que no se opone a la eutanasia como derecho. Sin embargo, ha rechazado que este caso sea una conquista: "Con la muerte de Noelia no solo se extingue su vida, sino que se extingue la responsabilidad penal de todos aquellos que la han orillado a este final. Eso es lo más trágico del asunto", ha afirmado.

Un fracaso en cadena

La abogada ha trazado una cadena de fallos institucionales que arranca en la familia y termina en el Estado. Fallaron los padres, falló el centro de acogida, falló el sistema de control y de protección frente a las agresiones que sufrió. "La Generalitat, responsable de los centros de acogida, no tiene ninguna responsabilidad; el Estado no tiene ninguna responsabilidad; los violadores quedan impunes", ha denunciado. La única que ha pagado con su vida la negligencia de todos es Noelia.

Se ha centrado además en la pobreza como elemento central e ignorado del caso. "¿Alguien puede asegurar de verdad que esta muchacha ha tenido acceso a todos los recursos que debería haber tenido para no acabar así? ¿Ha tenido acceso a los tratamientos psiquiátricos, a la medicación, a la rehabilitación que hubiera tenido si hubiera tenido recursos?", ha preguntado.

Un terrible precedente

González ha advertido del peligro que supone el caso como precedente. "¿Cuántas Noelias hay? ¿Cuántas mujeres jóvenes víctimas de agresión sexual no han denunciado, no han encontrado la salida, y van a venir detrás de ella con este precedente diciendo que también se quieren ir?", ha planteado. En este sentido, ha señalado que la respuesta institucional a una historia de vulnerabilidad absoluta ha sido únicamente amparar la muerte.

Ha criticado con especial dureza a quienes han celebrado el caso como una conquista política. "Esto es claramente una historia de vulnerabilidad absoluta", ha subrayado. Nuria González ha rechazado el "aborregamiento general" que, según ella, impide que la sociedad le dé "un par de vueltas al asunto". "No se trata de alguien que lo ha tenido todo a su alcance y decide marcharse, sino de una joven que no conoció en su vida más que violencia y miseria", ha dicho.

González ha concluido reclamando que alguien asuma responsabilidades. "¿Quién va a levantar una mano para decir que vamos a investigar esto, porque ha tenido un resultado de muerte?", ha preguntado. Según Nuria González, el balance es terrible: una joven de 25 años muerta. Y el silencio institucional ante la pregunta es la mejor demostración de que el único derecho que el Estado supo garantizarle a Noelia fue el de morir.