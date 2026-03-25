¿Corren peligro Ceuta y Melilla por la posición de Sánchez con Irán? La dura advertencia de un experto en Defensa

Enrique Navarro, presidente de la consultora de defensa y seguridad MQ Globalnet, ha analizado en La Noche de Cuesta de esRadio la posición española frente a la guerra y las posibles consecuencias en territorios españoles como Ceuta y Melilla.

Sobre la situación actual de la guerra, Navarro ha incidido en que "lo que hemos aprendido con Donald Trump es que cuando toma una decisión de acción, pues la hace. Lo vimos en Venezuela: hubo un enorme despliegue, mucha gente decía que no iba a hacer nada y actuó. Y en Irán el año pasado actuó".

"No cabe duda de que todo esto parece un poco una situación en la cual yo creo que Estados Unidos no tiene mucho interés en seguir con la guerra, pero no quiere que parezca que se rinde. Al final es más un tema de relato. Creo que lo que le pide Trump a Irán es inviable para Irán y por eso estamos en guerra. Y creo que va a tener que meter mucha más presión militar Trump si quiere realmente conseguir algo de Irán", ha señalado el experto.

Pedro Sánchez y su postureo

"Pedro Sánchez habla solo para su público. Es decir, el interés general, el Gobierno, los intereses del Estado ya han pasado hace mucho tiempo a un segundo término y habla para su clientela, que es la única a la que va dirigido esto", ha lamentado.

"Pero sí que me gustaría, porque es un tema que viví en primera persona porque yo estuve en Irak durante la guerra, y hay que señalar alguna falsedad suya, porque hay que ser muy... no sé cómo llamarlo, pero hay que ser cruel para achacar esos atentados cuando uno de los países que más ha sufrido el yihadismo ha sido Francia, que no estuvo en la guerra. Y cuando se ha demostrado que esos atentados no tenían nada que ver", ha dicho Navarro.

"Pero es que, además, el que mandó más tropas de combate a Irak fue José Luis Rodríguez Zapatero, no José María Aznar. De hecho, no hubo una sola tropa española, un solo militar español, mientras duró la guerra. Con lo cual son ganas de recordar algo que cree que le puede dar votos, pero claro, entonces estaba en la oposición y ahora está en el Gobierno. No sé cómo se hace oposición a la oposición, que es lo único que lleva haciendo ya bastante tiempo", ha criticado el presidente de la consultora de defensa y seguridad MQ Globalnet.

Sobre la fiabilidad del Gobierno con sus socios internacionales, Navarro ha explicado que "cuando tienes una alianza, una alianza no consiste en aplaudir lo que te gusta, sino en asumir lo que no te gusta, porque si no, no es una alianza, es un club de amigos. Hay que recordar que en 2003, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, íbamos a posicionarnos con China o Rusia contra Estados Unidos y el Reino Unido. Uno tiene que saber dónde tiene que estar".

"Eso no implica estar conforme con todo, pero hay algo estable y permanente: España es un país que está en la órbita occidental, depende del sistema económico-financiero occidental y tiene valores occidentales. Si queremos renunciar a todo eso, la deriva es muy peligrosa", ha detallado.

"Somos un socio poco fiable, de hecho casi ni socio. Y lo peor es que esto pone en una situación muy complicada nuestra posición militar, tecnológica y económica. El efecto es muy destructivo a medio y largo plazo, y esto no se arregla en dos días. Este daño es casi permanente porque llevamos mucho tiempo con esta dinámica. No nos damos cuenta, pero estamos arruinando nuestra posición en Europa. Y además, donde estamos quedando mal es en Europa. Por tanto, es un error en el que no deberíamos incurrir porque nos va a penalizar a todos a medio y largo plazo", ha augurado.

Sobre si esto nos puede salir caro en poblaciones españolas como Ceuta y Melilla, ha señalado que "lo que estamos viendo es que la paz en el mundo en los últimos 70 u 80 años se ha basado en dos principios: las relaciones multilaterales y las organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, y el cumplimiento de normas. Hasta Estados Unidos buscó cobertura política para invadir Irak en 2003. Eso hoy se ha acabado. Ni funcionan las alianzas ni las normas internacionales. Con lo cual, cualquier cosa es posible", ha reconocido.

"Si estamos solos, las amenazas que tenemos, que no son tan remotas, no las estamos afrontando. Al contrario, estamos destruyendo los pilares que nos aseguran la paz y la estabilidad en nuestro entorno sur, donde tenemos problemas con Marruecos y Argelia, dos países con gran carrera armamentística, con Libia en guerra civil, con el yihadismo, la inmigración y el narcotráfico", ha avisado Navarro.

"Nos estamos empeñando en resolverlos solos y no tenemos capacidad. Nos estamos poniendo en una situación de riesgo que afecta a la integridad territorial y a la seguridad. Y esto es lo más grave: no nos damos cuenta de que estamos generando un efecto llamada a todos los que tienen cuentas pendientes con nosotros", ha alertado el experto.

"Ahora mismo Marruecos es un aliado estratégico para Estados Unidos e Israel, y España cada vez lo es menos. En una situación de conflicto, saldríamos perjudicados, sin duda. Uno puede discrepar, pero eso no significa tener una enemistad permanente con tus aliados por un rédito electoral a corto plazo", ha añadido.

"La política exterior y de seguridad no es para tomársela con frivolidad. Afecta a la seguridad, a la estabilidad, a la economía y a la prosperidad de un país. Y quien la trata de forma frívola, está tratando así a los españoles", ha concluido Enrique Navarro.