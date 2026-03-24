Un demóscopo vaticina el gran batacazo de Montero en Andalucía: "Se puede quedar por debajo del 20%"

El demóscopo Arcadio Mateo del Puerto ha avanzado en esRadio, en el programa La noche de Cuesta, algunos datos de una encuesta en elaboración sobre el panorama político en Andalucía que apuntan a un fuerte dominio del Partido Popular y un retroceso significativo del PSOE.

Durante la entrevista, el analista ha señalado que la distancia entre bloques es clara. "El PP a toda la izquierda en Andalucía está en torno a los 10 puntos", ha afirmado, subrayando además que "el PP dobla probablemente en Andalucía al PSOE en voto".

Según ha explicado, la situación del Partido Socialista es especialmente delicada. "El Partido Socialista se puede quedar por debajo del 20, estar en un 19 y pico", ha indicado, añadiendo que "yo creo que el PSOE debería afirmar que el primer dígito de su porcentaje de voto sea un 2, porque no lo tiene nada claro".

El crecimiento de la derecha

El escenario dibujado por la encuesta sitúa a la derecha en una posición muy sólida. Arcadio Mateo del Puerto ha destacado el peso conjunto del PP y Vox en la comunidad. "La derecha se acerca al 65 % en Andalucía", ha afirmado, calificando este dato como "una pasada espectacular".

En este contexto, el Partido Popular se situaría en cifras muy elevadas. "El PP pasando holgadamente de 40 ", ha señalado, apuntando incluso a la posibilidad de mayoría absoluta.

Por su parte, Vox también experimentaría un crecimiento notable. "Vox en un 18 o 19 % en Andalucía", ha indicado, situando a la formación en una posición cercana al PSOE en porcentaje de voto.

Vox, cerca de superar al PSOE

El demóscopo ha destacado que Vox podría incluso superar al PSOE en algunas provincias. "Le va a superar claramente en Almería", ha asegurado, añadiendo que también tiene opciones en otras zonas: "Tiene Málaga y Huelva a tiro de piedra de superarlo".

Sin embargo, ha advertido de un posible freno en su crecimiento. "Yo creo que a Vox le está perjudicando no cerrar los pactos. La verdad es que el electorado no termina de entenderlo", ha explicado.

A pesar de ello, ha insistido en que los resultados globales seguirían siendo muy positivos para la formación.

Fragmentación en la izquierda

En el bloque de izquierdas, la fragmentación entre varias candidaturas también influye en los resultados. El analista ha recordado que "la izquierda se presenta en tres listas", lo que dificulta competir con el bloque de la derecha.

En conjunto, los datos apuntan a un escenario en el que el Partido Popular consolidaría su liderazgo en Andalucía, mientras que el PSOE afrontaría uno de sus peores resultados y Vox se acercaría a disputarle la segunda posición en varias provincias.