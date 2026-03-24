Daniel Portero desmonta las mentiras del presidente de ADIF sobre Adamuz: "Nos está tomando el pelo"

El ingeniero de caminos y presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha acusado al Gobierno y a la dirección de ADIF de mentir sobre las causas del accidente ferroviario de Adamuz, pues ha desvelado la existencia de fotografías tomadas por técnicos de la propia empresa la noche del siniestro que, a su juicio, demuestran dónde se produjo el fallo y que no habrían sido remitidas a la Guardia Civil.

En La Noche de Cuesta, Portero ha sido contundente: "Ya basta de mentir. Hay 46 muertos y muchísimas familias destrozadas". También ha cargado contra el presidente de ADIF por asegurar en su comparecencia que la vía no estaba rota. "Usted no es juez y parte. Deje a los peritos, deje al Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía y a la Guardia Civil que sean los que lo digan", ha señalado.

Las fotografías del día del accidente

El ingeniero ha revelado la existencia de imágenes que considera determinantes para la investigación. "Le digo a la jueza de Montoro que le pida al Centro de Protección y Seguridad de Andalucía, en la estación de Santa Justa, las fotografías que los técnicos de ADIF hicieron por la noche el día 18 de enero", ha indicado, subrayando que esas imágenes no habrían llegado a la Guardia Civil.

Según ha explicado, él mismo ha podido verlas. "He podido verlas y tengo claro que el fallo fue en la soldadura", ha afirmado. Además, ha denunciado que un informe filtrado recientemente sobre rozaduras en las traviesas un kilómetro antes del punto crítico busca "desviar la atención".

La soldadura de los carriles

Portero ha detallado las razones técnicas del fallo. "Hay una rotura de dos carriles que tienen edades distintas, uno tiene 35 años más que el otro. No se pueden soldar carriles de diferentes edades, no tienen el mismo comportamiento elástico". Ha añadido queque esos puntos son críticos: "Se podían haber evitado si hubiera habido auscultación real, y no la mitad de los trenes de auscultación estar rotos".

A su juicio, la responsabilidad de ADIF es directa: "El presidente de ADIF no ha destinado dinero a la conservación de la infraestructura". Asimismo, ha instado al Gobierno a colaborar con la investigación judicial: "Aporten las pruebas, ayuden a la Guardia Civil, ayuden a la jueza a esclarecer qué es lo que pasó".

Más allá del accidente, Portero ha trazado un diagnóstico demoledor sobre el estado general de la red ferroviaria española. "En España se invierte la mitad en conservación que en Francia y tres veces menos que en Alemania, que tienen incluso menos kilómetros de vía", ha denunciado.

El deterioro ya lo sufren los viajeros a diario. "Teníamos el mejor tren de alta velocidad, que era todo un orgullo, y en estos momentos cualquier persona que se monta en un AVE va preocupada", ha advertido.

Portero ha extendido su crítica al conjunto de las infraestructuras del país, y ha vinculado su deterioro con la falta de presupuestos. "Las carreteras están hechas un asco, las infraestructuras hidráulicas no están al cien por cien por falta de mantenimiento", ha aseverado. Es más, se ha dirigido al presidente del Gobierno: "Si usted no tiene presupuestos y genera muertos en accidentes porque no puede mantener las infraestructuras, limite y convoque elecciones. Ya está bien de jugar con la vida de los españoles".