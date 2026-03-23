Nicolás Pascual de la Parte desvela las razones de Trump para anunciar una tregua en la guerra de Irán

La decisión de Donald Trump de anunciar una tregua de cinco días en el conflicto con Irán ha generado incertidumbre sobre los verdaderos objetivos de Estados Unidos. Así lo ha explicado Nicolás Pascual de la Parte en una entrevista en esRadio, en el programa La noche de Cuesta, donde ha analizado las posibles claves detrás de este movimiento.

El experto ha subrayado la falta de claridad en la situación actual. "La verdad es que es todo muy confuso el panorama y es difícil saber exactamente qué está ocurriendo", ha afirmado, apuntando a que la pausa en los ataques podría responder a múltiples factores.

Opciones militares sobre la mesa

Una de las principales hipótesis que plantea Pascual de la Parte es que Estados Unidos esté ganando tiempo para reforzar su despliegue militar en la zona. "Da la impresión de que Trump quisiera ganar tiempo", ha señalado, planteando la duda sobre el objetivo de esa estrategia.

En este sentido, ha explicado que ya se ha iniciado el traslado de tropas. "Hay un desplazamiento a bordo de un buque que se llama Trípoli: unos 2.500 marines, que es una fuerza expedicionaria entrenada para desembarcos y para golpes de efecto", ha detallado.

El experto ha apuntado a posibles escenarios como el control de la isla de Hark o la incautación de material nuclear iraní. Sin embargo, ha insistido en la incertidumbre: "No lo sabemos, pero, en cualquier caso, para abrir las posibilidades y las opciones militares de Trump necesita una fuerza de desembarco que actualmente no tiene".

Además, ha recordado el refuerzo naval en la región con un tercer portaaviones. "Si hay un tercer portaaviones desplazándose a la zona, como también se confirma, es porque Estados Unidos quiere reforzar la capacidad militar para utilizarla de una forma masiva", ha señalado.

Diplomacia y mercado energético

Junto a la vía militar, Pascual de la Parte ha destacado la posible influencia de factores políticos y diplomáticos. "También es posible que quiera dar una oportunidad a los esfuerzos diplomáticos", ha explicado, mencionando la mediación de países como Omán, Turquía o Pakistán.

Asimismo, ha apuntado al impacto en los mercados energéticos como otro elemento clave. "Está viendo que, dando estos mensajes, recompone el mercado del petróleo", ha indicado, en referencia a la caída del precio del crudo tras el anuncio de la tregua.

En conjunto, el analista considera que la decisión podría responder a una combinación de factores. "No sabemos exactamente a cuáles de todas estas razones obedecería esta tregua, y yo creo que un poco a todas ellas", ha afirmado.

Estados Unidos marca el ritmo del conflicto

Pese a la incertidumbre, Pascual de la Parte ha destacado un elemento claro en la evolución del conflicto. "Lo que está claro es que el que impone el ritmo de las operaciones es Estados Unidos, no es Israel", ha asegurado.

En este sentido, ha subrayado que, mientras Washington marca los tiempos, Israel continúa con su ofensiva. "Israel hoy ha seguido bombardeando como si nada hubiese cambiado", ha concluido.