Juan Bravo (PP) desvela la verdad sobre las medidas de Sánchez: "¿No sería lo lógico?"

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha criticado con dureza la actuación del Gobierno en relación con el paquete de medidas económicas, asegurando que el Ejecutivo ha repetido un patrón ya visto en crisis anteriores: rechazar propuestas de la oposición para después aplicarlas parcialmente.

En el programa especial de La noche de Cuesta en La Coruña, Bravo ha recordado que "en el año 2022, con la guerra de Ucrania, el Partido Popular también propusimos las rebajas y ellos las criticaron, las insultaron, dijeron que no teníamos ni idea. Finalmente las hicieron", en referencia a medidas como la rebaja del IVA de la luz o del gas. Según ha añadido, el propio Gobierno acabó reconociendo posteriormente que esas decisiones contribuyeron a contener la inflación.

El dirigente popular ha lamentado que el Ejecutivo haya dejado fuera medidas clave, especialmente en el IRPF, tras un largo periodo de elevada recaudación. "Después de llevar tantísimo tiempo recaudando como llevan recaudando, han recaudado 180.000 millones más entre impuestos y cotizaciones sociales, es decir, un 56% más", ha subrayado, asegurando que ese incremento no se corresponde con la evolución de la economía. "Nada ha subido un 56%, ni el PIB, ni la inflación", ha añadido.

Críticas a la presión fiscal

En este sentido, Bravo ha defendido que ese aumento de ingresos solo tiene una explicación: "Los españoles hemos pagado más impuestos", cifrando el impacto en "aproximadamente 3.500 euros más por español" y "14.000 euros más" para una familia de cuatro miembros.

El responsable económico del PP ha considerado que la situación actual exige devolver parte de ese esfuerzo a los ciudadanos: "Creo que es el momento de devolverle a la gente gran parte del esfuerzo que están haciendo", calificando la presión fiscal de "auténtica exageración" en comparación con los servicios públicos recibidos.

Dudas sobre el decreto y su negociación

Bravo también ha cuestionado la forma en la que el Gobierno ha gestionado la negociación de las medidas con la oposición. Según explicó, el Ejecutivo ha vuelto a pedir apoyo sin facilitar información detallada: "Eso no es la forma de negociar las cosas", ha señalado, defendiendo que cualquier acuerdo debería basarse en el intercambio transparente de propuestas.

En la misma línea, ha puesto en duda que el decreto esté completamente elaborado: "No te lo hacen llegar porque no lo tienen. Cosa que es grave, porque entonces qué vas a aprobar en el Consejo de Ministros", ha afirmado.

El dirigente popular ha insistido en que el Partido Popular analizará el contenido antes de fijar posición: "Si las medidas son buenas para los españoles, las respaldaremos", aunque ha advertido de que no aceptarán un "trágala" sin conocer el texto.

Retraso en la adopción de medidas

Por último, Bravo ha criticado el tiempo que ha tardado el Gobierno en reaccionar ante la subida de precios, señalando que durante semanas se ha incrementado la recaudación sin aplicar alivios fiscales. "Cada vez que un español llenaba el depósito, pagaba cinco euros de impuestos más", ha denunciado, en contraste con otros países que, según ha indicado, adoptaron medidas con mayor rapidez.

Asimismo, ha cuestionado la coherencia del Ejecutivo en política internacional y económica, afirmando que "cada vez que tienen un problema siempre buscan a los culpables, jamás son ellos", y reprochando que se diga una cosa y se haga la contraria en distintos ámbitos de actuación.

Con todo, Bravo ha concluido que los ciudadanos "se empiezan a dar cuenta de que esto es un trágala", insistiendo en que el apoyo del PP dependerá exclusivamente de que las medidas sean realmente eficaces para aliviar la situación económica.