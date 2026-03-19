Una periodista cubana destroza a Pablo Iglesias ante su anuncio de participar en la flotilla: "Van a hacer un circo"

La periodista Diane Hernández ha cuestionado duramente la reciente iniciativa de la llamada "Flotilla de la Libertad", que tiene previsto llegar a Cuba con la supuesta intención de portar ayuda humanitaria. Hernández considera que el proyecto, que cuenta con la participación de figuras como Pablo Iglesias y Gerardo Pisarello, no beneficiará al pueblo cubano, sino que reforzará la narrativa del régimen castrista.

"Lo primero que te salta a plena luz cuando escuchas el nombre del convoy, que se llama ‘Nuestra América’, es que refiere directamente a un ensayo de José Martí sobre libertades necesarias sin tiranía", ha explicado Hernández en La noche de Cuesta. Según la periodista, esta simbología se utiliza para inflar una causa que legitima al régimen: "La ayuda hoy no va a llegar al pueblo cubano, que está en unos índices de pobreza extrema, con falta de alimentación y acceso mínimo a la salud".

Hernández ha denunciado que el régimen aprovecha este tipo de iniciativas para movilizar masas y reforzar su agenda política internacional: "Lo que les interesa es visibilidad global, reforzando su agenda política, antisanciones, y movilizando a sus masas que aportan dinero para justificar que están ayudando a Cuba, cuando eso sabemos que no va a llegar a ninguna parte prudente".

Represión y presos políticos

La periodista también ha abordado la situación interna de Cuba en términos de derechos humanos. Hernández recordó los recientes levantamientos en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila: "Hoy hay 13 personas presas de ese levantamiento, una de ellas herida de bala por enfrentamientos con la policía cubana". Según la periodista, estos datos forman parte de un contexto más amplio que incluye más de 1.200 presos políticos, incluidos menores y mujeres embarazadas, así como denuncias de torturas y condiciones penitenciarias deplorables.

"El gobierno cubano no habla de estas cifras, y son investigaciones independientes y declaraciones familiares las que permiten documentarlas", ha señalado Hernández, alertando sobre la gravedad de la crisis humanitaria: "Una de las personas en huelga de hambre durante 49 días entró en paro cardíaco y puede morir hoy".

Hernández ha cuestionado la oportunidad de la flotilla, que llega justo en un momento de presión política y diplomática sobre Cuba: "Lo que están buscando es visibilidad, porque la situación en Cuba es insostenible: apagones de más de 24 horas, falta de medicamentos, transporte, alimentación... y la salida de Maduro en Venezuela ha cortado suministros esenciales".

Para la periodista, la iniciativa está manipulada desde el propio régimen: "Una de las asesoras estratégicas de la internacional progresista es María Lacastro Spín, hija de Raúl Castro y miembro de la Asamblea Nacional, que lidera el CENESEX. Esto demuestra que no es un movimiento internacional espontáneo, sino orquestado desde el centro del régimen".

Hernández ha concluido que, más allá de la apariencia de solidaridad internacional, la flotilla no resolverá los problemas estructurales de Cuba y servirá principalmente para reforzar la imagen del régimen en el exterior y su control interno sobre la población.