¿Hasta cuándo subirá el precio de la gasolina? Un economista destapa la verdad sobre el precio tras la guerra de Irán

El economista Eduardo Bolinches ha advertido en La noche de Cuesta sobre la gravedad del aumento de precios del gasóleo y la gasolina en España, en un contexto marcado por la escalada de los costes energéticos tras la guerra en Irán y la dependencia de los mercados internacionales. Bolinches critica las medidas recientes del Gobierno como insuficientes y poco efectivas para el ciudadano medio.

"Hay que hablar de eólica, hay que hablar de todo, pero eso son medidas a largo plazo", ha señalado Bolinches. "El corto plazo es esa persona que no puede llenar el depósito porque ya lo tenía muy apurado antes y ahora le está costando 20 euros más. Si es un trabajador por cuenta ajena… un carpintero que necesita una furgoneta para llevar sus útiles, si no puede facturar, se le están crujiendo ya desde hace muchísimos días".

Bolinches ha destacado la evolución de los precios desde el inicio del conflicto en Oriente Medio: "La gasolina ha subido un 41% y el gasóleo un 67%. El barril de Brent ha subido un 32%. Esto explica que ahora el diésel sea más caro que la gasolina, porque los mayoristas venden a referencia de los futuros de gasóleo y gasolina".

Ingresos récord por parte del Estado

Ante las recientes medidas filtradas del Ejecutivo, que incluyen la reducción del impuesto especial a los hidrocarburos en 5,1%, Bolinches fue categórico: "El futuro de gasóleo y de gasolina es a nivel internacional. Se la repampinfla, luego los impuestos. De unos 70 céntimos que costaba la semana pasada, 80 eran impuestos, 0,8 céntimos el coste del petróleo y el resto costes logísticos".

El analista ha denunciado que el Estado acumula ingresos récord mientras el ciudadano sufre: "Cuatro años consecutivos de ingresos récord tiene el Estado, y todo es ganar dinero. Y ya se está reduciendo el déficit de esta manera". Además, ha subrayado la desigualdad en el impacto de los costes: "Habría que ahorrar algo en el que tiene alto poder adquisitivo para duplicar precisamente al carpintero que no le sobra nada al final de la factura".

Bajo esta lógica, Bolinches también cuestionó la priorización del gasto público: "1.000 millones que se van a Ucrania. Pero aquí tenemos un conglomerado de micropymes que lo está pasando muy mal y meten el paquete no solo al sector transporte, meten también a los agricultores con los fertilizantes. El petróleo es una bomba nuclear que tiene Irán y la está utilizando".