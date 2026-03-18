Un exdirectivo de Adif desmonta la treta de Sánchez: "No van a arreglar las vías y le cargarán el muerto al que venga"

El ingeniero y exdirectivo de Adif, Martín Carrillo, que formó parte del equipo del primer AVE en España, ha advertido de graves deficiencias en el mantenimiento de la red ferroviaria tras los últimos incidentes registrados.

En los micrófonos de La noche de Cuesta, Carrillo ha desmentido la versión oficial sobre el carácter excepcional del accidente: "No ha sido un accidente raro", ha asegurado, en referencia a las declaraciones del ministro Óscar Puente. Según ha explicado, el riesgo estaba identificado previamente: "En el propio análisis de riesgos estaba definido y catalogado el peligro de rotura de carril".

Una infraestructura envejecida

El exdirectivo de Adif ha puesto el foco en la antigüedad de las infraestructuras. "El carril que hay desde Madrid a Sevilla es de 1969", ha afirmado, descartando que se trate de material reutilizado: "No es que sean carriles usados, es que no los han tocado".

En este sentido, ha recordado que la vida útil de este tipo de instalaciones es limitada: "A los 20 años se supone que está obsoleta la instalación y eso requiere cambiar todo", incluyendo balasto, carriles y traviesas. Sin embargo, ha denunciado que "lleva 37 años" sin renovarse.

Fallos del sistema y falta de respuesta

Carrillo también ha analizado los recientes problemas en la red ferroviaria, como el colapso provocado por la rotura de fibra óptica. "La línea está duplicada, si en un tramo alguien se lleva algo, tendría que haber funcionado la otra parte", ha explicado.

A su juicio, estos fallos evidencian problemas más profundos: "En el momento en el que se produce el más mínimo fallo, lo primero que hacen los trenes es pararse", ha señalado, apuntando a un contexto de inseguridad tras los últimos incidentes.

"Un peligro muy grande"

El ingeniero ha advertido de las consecuencias de no abordar una renovación integral de la red. "Lo que tendría que estar haciendo es tener un plan para renovar la vía de Madrid a Sevilla y de Madrid a Barcelona", ha indicado, subrayando que esta última también presenta tramos deteriorados.

De no acometer estas mejoras, ha alertado: "En cuanto se quiten las limitaciones temporales de velocidad, volveremos a estar en el mismo punto de riesgo de antes".

En este sentido, ha criticado la posible inacción de las autoridades: "No van a modificar nada de la vía y le van a pasar el muerto al que venga detrás", ha afirmado.

Riesgo de mantener la situación actual

Carrillo ha mostrado su preocupación por la falta de actuaciones visibles en la infraestructura: "Yo pensaba que iban a ir quitando las limitaciones de velocidad una vez que se iba renovando la vía, pero no veo que estén renovando la vía".

Según él, todo apunta a un deterioro progresivo del sistema ferroviario español, que durante años fue referente internacional. "Es un poco el punto en el que estamos", ha concluido, en alusión a la situación actual de la red.